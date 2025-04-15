Більшу частину Європи очікує посуха навесні: чи зачепить Україну

Пустеля / © Pixabay

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Центральну та Східну Європу, зокрема й Україну, охопила тривала нестача опадів, що вже зараз загрожує аграрному сектору, річковому транспорту та глобальній продовольчій стабільності.

Про це пише Politico.

За останні два місяці дощів було критично мало, і ситуація стрімко погіршується. За словами Андреа Тореті, провідного дослідника Європейської обсерваторії посух, нинішня картина нагадує початок катастрофічної посухи 2018 року. Якщо найближчими тижнями не підуть дощі, наслідки для сільського господарства можуть бути серйозними.

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На «помаранчевому» рівні попередження через посуху перебувають великі частини Польщі, України, Балкан, Німеччини, Ірландії, Швеції та Греції. Іспанське узбережжя вже в червоній зоні. Найбільше страждають регіони, що і без того пережили суху зиму — ґрунти там не встигли відновитися.

Ситуація в Україні викликає особливу тривогу: країна є одним із найбільших експортерів зерна у світі. Якщо посуха знищить врожай, це може викликати глобальний стрибок цін і нову хвилю нестабільності на ринку продовольства.

За даними Німецького центру Гельмгольца, у Німеччині верхній шар ґрунту вже надзвичайно сухий, що критично для молодих паростків. Рівень води в Рейні, важливій транспортній артерії Європи, впав до літніх показників — баржі змушені перевозити менше вантажів, що уповільнює логістику.

У Бельгії зафіксовано рекордну посуху — з 1 березня лише 7,8 мм опадів. У той же час, Ліхтенштейн і Австрія вже готуються до пожежонебезпечного сезону.

Для України посуха стає ще небезпечнішою, адже сухі поля та ліси можуть легко загорітися від уламків російських ракет. Водночас, у Канарських островах — протилежна проблема: через надмірні зливи Іспанія оголосила надзвичайний стан.

Ці погодні крайнощі — результат змін клімату, і Єврокомісія планує вже в червні представити Стратегію водної стійкості, щоб відповісти на виклики нестачі та надлишку води.

Щодо України

Останні новини аграрного сектору України свідчать про значні виклики та перспективи, зокрема в контексті весняної посівної кампанії, погодних умов та зовнішньоекономічних факторів.

1. Весняна посівна кампанія 2025 року

Українські аграрії розпочали посівну кампанію з амбітними планами, передбачаючи засіяти понад 23 мільйони гектарів сільськогосподарських культур. З цієї площі 11 067 тисяч гектарів планують відвести під зернові культури — це 48,1% від загальної посівної площі.

2. Вплив погодних умов на врожай

Нестабільні погодні умови, зокрема заморозки та сніг у квітні, можуть негативно вплинути на врожай. Екологи попереджають, що будь-які температурні відхилення від норми є несприятливими для сільського господарства. Проте аграрії намагаються адаптуватися до змін клімату, використовуючи різні сорти культур для мінімізації ризиків.

3. Експорт агропродукції та економічні показники

У березні 2025 року Україна експортувала аграрної продукції на суму 2,1 мільярда доларів США. Середні експортні ціни на основні позиції становили: кукурудза — 215 дол./т, соняшникова олія — 1 141 дол./т, пшениця — 225 дол./т, соєві боби — 407 дол./т, м’ясо птиці — 2 300 дол./т.

4. Збитки аграрного сектору через війну

Повномасштабне вторгнення РФ спричинило аграрному сектору України понад 80 мільярдів доларів збитків. Постраждали всі напрямки, особливо тваринництво, де за два роки війни було втрачено 12% поголів’я худоби.

5. Зміни в торгівлі з ЄС

Європейський Союз планує переглянути умови для українського експорту після 5 червня. Продовження автономних торговельних заходів допоможе українським аграріям більш точно планувати виробництво, що сприятиме стабільності агроринку й підвищенню експортного потенціалу.

Джерела: ТСН.ua, Верховна Рада України, Перший бізнесовий.