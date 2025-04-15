ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
735
Час на прочитання
1 хв

Яскраві кадри: прикордонники зірвали спробу прориву ворога на територію Сумщини

Плани ворога з тріском провалилися.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Сумська область

Сумська область / © Новинарня

Прикордонники зірвали ворожу спробу прорватися на Сумщину. Завдяки вправним діям бійців ДПСУ ворог зазнав втрат.

Про це повідомляє ДПСУ.

“Знищено штурмові групи противника, техніку та засоби зв’язку”, — йдеться у повідомленні.

Раніше йшлося про те, що Росія намагається створити "сіру зону" на Сумщині.

Дата публікації
Кількість переглядів
735
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie