- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 735
- Час на прочитання
- 1 хв
Яскраві кадри: прикордонники зірвали спробу прориву ворога на територію Сумщини
Плани ворога з тріском провалилися.
Прикордонники зірвали ворожу спробу прорватися на Сумщину. Завдяки вправним діям бійців ДПСУ ворог зазнав втрат.
Про це повідомляє ДПСУ.
“Знищено штурмові групи противника, техніку та засоби зв’язку”, — йдеться у повідомленні.
Раніше йшлося про те, що Росія намагається створити "сіру зону" на Сумщині.