Великдень: як приготувати пасхальну глазур із маршмелоу / © Credits

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Така глазур не кришиться, не осипається та дарує пасці розкішний вигляд — мов зі сторінки кулінарного журналу. І найприємніше: готується вона всього за кілька хвилин, про це розповіли на сторінці Nom_Nom.

Маршмелоу — це не лише солодощі з дитинства, а й чудова основа для глазурі. У його складі вже є цукор, желатин і стабілізатори, які створюють тягучу, еластичну структуру. Завдяки цьому глазур із маршмелоу:

має глянцеву, блискучу поверхню;

не тріскається під час висихання;

довго зберігає м’якість;

не розтікається, а красиво тримається на верхівці паски.

Інгредієнти

Маршмелоу

Лимонний сік 1 ст. л

Приготування

Розріжте великі шматочки маршмелоу на менші, щоб вони швидше розплавилися. Помістіть маршмелоу у глибоку миску, додайте лимонний сік. Поставте миску у мікрохвильову піч на 20 сек. Вийміть і перемішайте ложкою. Ще 3–4 рази нагрівайте по 10–15 сек, щоразу перемішуючи. Суміш має стати тягучою, однорідною, без грудочок. Щойно глазур готова, обережно вилийте її на верхівки охолоджених пасок. Вона швидко застигає, тому дійте оперативно. Поки глазур ще м’яка, прикрасьте паски цукровими посипками, квітами з мастики, сухофруктами чи горіхами.

Поради:

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Не перегрівайте. Маршмелоу може легко «згоріти» — слідкуйте за тим, щоб суміш не кипіла.

Працюйте швидко. Глазур густіє вже за кілька хвилин, тому наносити її треба одразу після приготування.

Глазур можна підфарбувати. Додайте краплю харчового барвника та отримаєте рожеву, блакитну чи навіть фіолетову паску.

А якщо залишилося трохи глазурі, використайте її як топінг для домашніх десертів: полийте морозиво, вафлі чи фрукти. Або ж зберіть залишки у контейнер — за повторного нагрівання суміш знову стане м’якою.

Головне у великодньому приготуванні — душевність. Тож, навіть коли ви експериментуєте з сучасними техніками та інгредієнтами, збережіть родинне тепло та традиції. А глазур із маршмелоу стане гарним доповненням до вашої великодньої історії — яскравою, солодкою та неповторною.