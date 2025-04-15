Лазерна зброя України — лише прототип: в чому головна проблема “Тризуба”

Лазерна зброя

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Український бойовий лазерний комплекс «Тризуб» наразі є лише прототипом, і для його повноцінного застосування потрібна система автоматичного супроводу цілі, якої поки що не існує.

Про це заявив головний редактор Defense Express Олег Катков в ефірі Radio NV.

«Був показаний ранній прототип лазерної зброї. Він може уражати цілі, але через відсутність системи автосупроводу цей комплекс фактично повинен бути стаціонарним», — зазначив Катков.

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На його думку, розробка триває, однак шлях до серійного виробництва ще довгий.

«Такі розробки — це титанічна робота, тим паче в умовах, коли оборонні підприємства постійно під загрозою ударів. Тому треба розуміти — поки йдеться про прототип. Так, він уже працює», — сказав експерт.

Лазерна зброя, за словами Каткова, ефективна лише за двох ключових умов. «Перша — необхідна потужність лазера, і вона, очевидно, вже досягнута. Але друга — тримати лазерну пляму на цілі певний час, щоб пропалити корпус дрона або ракети. А для цього й потрібна система автосупроводу, якої поки фізично не існує або вона ще розробляється», — пояснив він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна вперше продемонструвала в дії вітчизняний лазерний комплекс «Тризуб».