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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
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397
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1 хв

Лазерна зброя України — лише прототип: в чому головна проблема “Тризуба”

«Тризуб» є перспективною, але поки що недосконалою технологією, яка потребує доопрацювання і стабільного виробництва в умовах війни.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Лазерна зброя

Лазерна зброя

Український бойовий лазерний комплекс «Тризуб» наразі є лише прототипом, і для його повноцінного застосування потрібна система автоматичного супроводу цілі, якої поки що не існує.

Про це заявив головний редактор Defense Express Олег Катков в ефірі Radio NV.

«Був показаний ранній прототип лазерної зброї. Він може уражати цілі, але через відсутність системи автосупроводу цей комплекс фактично повинен бути стаціонарним», — зазначив Катков.

На його думку, розробка триває, однак шлях до серійного виробництва ще довгий.

«Такі розробки — це титанічна робота, тим паче в умовах, коли оборонні підприємства постійно під загрозою ударів. Тому треба розуміти — поки йдеться про прототип. Так, він уже працює», — сказав експерт.

Лазерна зброя, за словами Каткова, ефективна лише за двох ключових умов. «Перша — необхідна потужність лазера, і вона, очевидно, вже досягнута. Але друга — тримати лазерну пляму на цілі певний час, щоб пропалити корпус дрона або ракети. А для цього й потрібна система автосупроводу, якої поки фізично не існує або вона ще розробляється», — пояснив він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна вперше продемонструвала в дії вітчизняний лазерний комплекс «Тризуб».

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