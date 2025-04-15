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У Верховній Раді з’явився новий депутат
«Слуга народу» має нового представника у парламенті — Сергія Мельника.
У Верховній Раді 15 квітня прийняв присягу новий депутат — Сергій Мельник від «Слуги народу».
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
«Новий народний депутат Мельник Сергій прийняв присягу — входить у „Слуга народу“, — йдеться в короткій заяві.
Зауважимо, що Мельник увійшов до партії «Слуга народу» замість колишньої депутатки Ірини Кормишкіної.
Нагадаємо, що Кормишкіна припинила свої депутатські повноваження після скандалу з незаконним збагаченням. Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості ексдепутатки та її чоловіка Юрія. Так, фігуранти отримали умовний термін ув’язнення та зобов’язані переказати 2 млн грн на ЗСУ.