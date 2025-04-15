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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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У Верховній Раді з’явився новий депутат

«Слуга народу» має нового представника у парламенті — Сергія Мельника.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Верховна Рада

Верховна Рада / © Getty Images

У Верховній Раді 15 квітня прийняв присягу новий депутат — Сергій Мельник від «Слуги народу».

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

«Новий народний депутат Мельник Сергій прийняв присягу — входить у „Слуга народу“, — йдеться в короткій заяві.

Зауважимо, що Мельник увійшов до партії «Слуга народу» замість колишньої депутатки Ірини Кормишкіної.

Нагадаємо, що Кормишкіна припинила свої депутатські повноваження після скандалу з незаконним збагаченням. Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості ексдепутатки та її чоловіка Юрія. Так, фігуранти отримали умовний термін ув’язнення та зобов’язані переказати 2 млн грн на ЗСУ.

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