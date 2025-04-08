Айвазовська розповіла, коли можуть пройти вибори в Україні

Ольга Айвазовськ

Реклама

Дата виборів в Україні залежить від політичної ситуації та може варіюватися в умовах воєнного стану.

Про це розповіла голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська, передає lb.ua.

«Зараз дуже часто говорять про вибори. У мене немає відповіді, коли будуть. Тому що вони можуть бути при певних обставинах і в умовах правого режиму воєнного стану, і під час режиму припинення вогню. Вони можуть бути і після закінчення великої фази війни і припинення правого режиму воєнного стану. Все залежить від політичної гнучкості і лідерів в Офісі президента, і безпосередньо в парламенті, який має певні опції для того, щоб провести президентську кампанію навіть до закінчення воєнного стану», — розповіла вона.

Реклама

Нагадаємо, видання Economist із посиланням на джерела в українському уряді повідомило, що президент України Володимир Зеленський минулого тижня ініціював зустріч, на якій доручив організувати вибори влітку. В Офісі президента спростували цю інформацію.