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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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334
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2 хв

Чи будуть в Україні онлайн-вибори та голосування в "Дії": у ЦВК розповіли

Українці зможуть перевіряти себе у списках виборців у «Дії», але голосувати там — ні.

Автор публікації
Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Застосунок "Дія"

Застосунок «Дія» / © Державна податкова служба України/Facebook

На майбутніх виборах в Україні не буде електронного голосування. Усе тому, що 30 млн виборців — надто багато для онлайн-голосування, буде важко забезпечити надійний захист.

Про це заступник голови Центральної виборчої комісії України Сергій Дубовик розповів у ефірі «Ранок.LIVE».

«Електронні формати виборів — ми вже неодноразово казали — впроваджено на повоєнних виборах, принаймні найближчим часом, не буде. Річ в тому, що не можна забезпечити на сьогоднішній день повністю невразливу систему на території держави, де кількість виборців перевищує 30 мільйонів осіб. Такі формати виборів запроваджуються тільки в невеликих країнах», — пояснив заступник голови ЦВК.

Та все ж цифрові зміни наближаються. Найближчими місяцями в «Дії» може з’явитися функція перевірки себе у списках виборців.

«Щодо окремих електронних сервісів, за допомогою «Дії», скажімо, коли державний реєстр виборців буде взаємодіяти з системою «Дія», і можливо буде перевірити своє місце в списках — тут і експерти, і народні депутати, урядовці цю ідею підтримують. Але це — не голосування в «Дії» або інші формати електронного голосування. Це сервіс, який можна використовувати під час підготовки до проведення виборів», — пояснив Дубовик.

Він також акцентував, що Державний реєстр виборців активно оновлюється: в ньому враховують не лише перейменовані вулиці та нові будинки, але й зруйновані адреси від 2022 року.

Нагадаємо, у грудні 2024 року видання Politico писало, що Україна вивчає європейські моделі виборчого законодавства, зокрема електронне голосування, з прицілом на проведення виборів невдовзі після закінчення війни.

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