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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Чи готуються в ОП до проведення виборів: у Зеленського відповіли

Ніякі вибори не готуються, зазначив Давид Арахамія.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Давид Арахамія про вибори в Україні

Вибори в Україні — що сказав Давид Арахамія / © Getty Images

Інформація видання Economist про нараду в Офісі президента України щодо підготовки до проведення виборів не відповідає дійсності.

Про це сказав голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія у коментарі «Суспільному».

Він заперечив інформацію про те, що в Офісі президента відбулася зустріч щодо підготовки до проведення виборів, про яку напередодні написало видання Economist.

«Ніякі вибори не готуються, ніякої підготовки не ведеться. Всі парламентські партії і групи погодились, що вибори мають відбутися за 6 місяців після зняття воєнного стану. І в принципі, наша позиція не змінилася після того», — сказав Арахамія.

У ЦВК тим часом заявили, що підготовка до виборів в Україні після закінчення війни вимагатиме ухвалення окремого закону.

За словами заступника голови комісії Дубовика, відповідно до чинного законодавства, парламентські вибори мають відбутися через 60 днів після завершення військового стану, а президентські — через 90. Втім цього періоду буде недостатньо, вважають в ЦВК.

Нагадаємо, днями в Economist повідомили, що президент України Володимир Зеленський ініціював зустріч, де доручив організувати голосування після припинення вогню, яке, на думку американців, може бути досягнуте до кінця квітня 2025 року.

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