Кого з військовозобов'язаних відправляють служити до тилових частин: в ТЦК відповіли

Військовозобов’язані, які за станом здоров’я визнані придатними до тилових частин - де вони служать / © ТСН.ua

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Військовозобов’язані, які за станом здоров’я визнані придатними до тилових частин, територіальних центрів, вищих навчальних закладів, а також ті громадяни, які придатні за станом здоров’я, але за віком старші 50 років після проходження відповідної військово-лікарської комісії направляються ТЦК до частин тилового призначення, частин підтримки та забезпечення.

Заступник начальника Запорізького обласного ТЦК та СП Андрій Якунін розповів про це в ефірі телеканала TV5.

За словами Якуніна, військо потребує фахівців різних цивільних професій, для яких є чимало небойових завдань.

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«Військовозобов’язані, які за станом здоров’я визнані придатними до тилових частин, територіальних центрів, вищих навчальних закладів, а також ті громадяни, які придатні за станом здоров’я, але за віком старші 50 років. Така категорія військовозобов’язаних після проходження відповідної військово-лікарської комісії направляється територіальними центрами до частин тилового призначення, частин підтримки та забезпечення. Також таку категорію ми призиваємо до себе», — розповів він.

Якунін розповів, що підрозділи підтримки та забезпечення виконують важливі завдання з обладнання відповідних фортифікаційних споруд, спецзаходи з забезпечення бойових підрозділів.

За його словами, є дуже велика необхідність у комплектуванні таких підрозділів фахівцями, зокрема різних спеціальностей, таких як водії, оператори різноманітні, кранівники.

«Можна перелічувати багато спеціальностей, які необхідні. Можливо вони десь перетинаються з цивільними, але також такі спеціальності потрібні у війську», — сказав він.

Співробітник ТЦК також розповів, що військовозобов’язані віком від 25 до 49 років, які придатні за станом здоров’я, проходять підготовку у навчальних центрах ЗСУ.

Згодом їх розподіляють до бойових підрозділів, які виконують бойові завдання, та після заходів адаптації можуть бути направлені до відповідних навчальних центрів або на базі цих військових частин проходити вже фаховий військовий вишкіл.

За словами Якуніна, загальна військова підготовка у таких навчальних центрах може тривати 45 діб. Йдеться про фахову підготовку. Залежно від військової спеціальності, вона триває зазвичай від 14 до 30 діб.

Нагадаємо, раніше стало відомо про рівень довіри до ТЦК в Україні. Після низки скандалів і негативного впливу роспропаганди ТЦК втратили довіру серед населення.

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