Айвазовская рассказала, когда могут пройти выборы в Украине

Ольга Айвазовск

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Дата выборов в Украине зависит от политической ситуации и может варьироваться в условиях военного положения.

Об этом рассказала председатель правления гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская, передает lb.ua.

«Сейчас очень часто говорят о выборах. У меня нет ответа, когда будут. Потому что они могут быть при определенных обстоятельствах и в условиях правого режима военного положения, и при режиме прекращения огня. Они могут быть после окончания великой фазы войны и прекращения правого режима военного положения. Все зависит от политической гибкости и лидеров в Офисе президента и непосредственно в парламенте, который имеет определенные опции для того, чтобы провести президентскую кампанию даже до окончания военного положения», — рассказала она.

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Напомним, издание Economist со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе инициировал встречу, на которой поручил организовать выборы летом. В Офисе президента опровергли эту информацию.