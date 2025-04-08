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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1252
Время на прочтение
1 мин

РФ пытается прорвать границу, в Сумской области увеличилась "серая" зона: детали от DeepState

оккупанты пытаются закрепиться по всей длине границы.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Окопы.

Окопы.

В Сумской области между селами Басовка и Журавко увеличилась "серая" зона.

Об этом свидетельствуют данные аналитического проекта DeepState .

Соучредитель проекта DeepState Руслан Микула сообщил "Суспільному", что российская армия пытается прорвать границу и закрепиться по всей его длине.

"Враг пытается прорвать границу и закрепиться по всей протяженности государственной границы от Журавки до КПП Суджа", - сообщил он.

Аналитик добавил, что сейчас бои продолжаются, украинские военные ежедневно наносят огненное поражение по врагу.

Напомним, 7 апреля РФ "отчиталась", что захватила Басовку в Сумской области. Впрочем, спикер ГНСУ Андрей Демченко опровергает заявления российских пропагандистов о захвате села.

Дата публикации
Количество просмотров
1252
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