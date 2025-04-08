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РФ пытается прорвать границу, в Сумской области увеличилась "серая" зона: детали от DeepState
оккупанты пытаются закрепиться по всей длине границы.
В Сумской области между селами Басовка и Журавко увеличилась "серая" зона.
Об этом свидетельствуют данные аналитического проекта DeepState .
Соучредитель проекта DeepState Руслан Микула сообщил "Суспільному", что российская армия пытается прорвать границу и закрепиться по всей его длине.
"Враг пытается прорвать границу и закрепиться по всей протяженности государственной границы от Журавки до КПП Суджа", - сообщил он.
Аналитик добавил, что сейчас бои продолжаются, украинские военные ежедневно наносят огненное поражение по врагу.
Напомним, 7 апреля РФ "отчиталась", что захватила Басовку в Сумской области. Впрочем, спикер ГНСУ Андрей Демченко опровергает заявления российских пропагандистов о захвате села.