РФ пытается прорвать границу, в Сумской области увеличилась "серая" зона: детали от DeepState

Окопы.

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В Сумской области между селами Басовка и Журавко увеличилась "серая" зона.

Об этом свидетельствуют данные аналитического проекта DeepState .

Соучредитель проекта DeepState Руслан Микула сообщил "Суспільному", что российская армия пытается прорвать границу и закрепиться по всей его длине.

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"Враг пытается прорвать границу и закрепиться по всей протяженности государственной границы от Журавки до КПП Суджа", - сообщил он.

Аналитик добавил, что сейчас бои продолжаются, украинские военные ежедневно наносят огненное поражение по врагу.

Напомним, 7 апреля РФ "отчиталась", что захватила Басовку в Сумской области. Впрочем, спикер ГНСУ Андрей Демченко опровергает заявления российских пропагандистов о захвате села.

Дата публикации 13:46, 07.04.25 Количество просмотров 315 Кривой Рог простился с девятилетним Германом, погибшим во время ракетного удара