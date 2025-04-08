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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
1544
Время на прочтение
1 мин

Когда в украинских школах прозвучит последний звонок 2025 года: дата

Второй семестр учебного года 2024-2025 продолжается. В некоторых школах еще ждут весенние каникулы, после которых будет оставаться только финиш и последний звонок.

Автор публикации
Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Когда в украинских школах прозвучит последний звонок 2025 года

Когда в украинских школах прозвучит последний звонок 2025 года / © Фото из открытых источников

Учебный год завершится 30 июня, согласно постановлению №841 от 23 июля 2024 года. В рекомендациях Министерства образования и науки Украины указано, что последний звонок в школах прозвучит 30 мая 2025 года.

Однако педагогический совет учебного заведения имеет право самостоятельно определять расписание и продолжительность учебного года, учитывая при этом установленные правительством сроки.

Некоторые учебные заведения воспользовались этой возможностью и перенесли весенние каникулы на середину апреля, чтобы они совпали с Пасхой. Это не стало общей практикой, но есть случаи, когда отдых для учеников продлится с 16 по 23 апреля, хотя по рекомендованному графику каникулы должны были быть в конце марта.

Летние каникулы начнутся сразу после последнего звонка — с 1 июня 2025 года и продлятся до 31 августа.

Дата публикации
Количество просмотров
1544
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