- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 1544
- Время на прочтение
- 1 мин
Когда в украинских школах прозвучит последний звонок 2025 года: дата
Второй семестр учебного года 2024-2025 продолжается. В некоторых школах еще ждут весенние каникулы, после которых будет оставаться только финиш и последний звонок.
Учебный год завершится 30 июня, согласно постановлению №841 от 23 июля 2024 года. В рекомендациях Министерства образования и науки Украины указано, что последний звонок в школах прозвучит 30 мая 2025 года.
Однако педагогический совет учебного заведения имеет право самостоятельно определять расписание и продолжительность учебного года, учитывая при этом установленные правительством сроки.
Некоторые учебные заведения воспользовались этой возможностью и перенесли весенние каникулы на середину апреля, чтобы они совпали с Пасхой. Это не стало общей практикой, но есть случаи, когда отдых для учеников продлится с 16 по 23 апреля, хотя по рекомендованному графику каникулы должны были быть в конце марта.
Летние каникулы начнутся сразу после последнего звонка — с 1 июня 2025 года и продлятся до 31 августа.