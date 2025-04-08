Коли в українських школах пролунає останній дзвоник 2025 року: дата

Коли в українських школах пролунає останній дзвоник 2025 року / © Фото з відкритих джерел

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Навчальний рік завершиться 30 червня згідно з постановою № 841 від 23 липня 2024 року. В рекомендаціях Міністерства освіти й науки України зазначено, що останній дзвоник у школах пролунає 30 травня 2025 року.

Однак педагогічна рада навчального закладу має право самостійно визначати розклад і тривалість навчального року, водночас враховуючи встановлені урядом терміни.

Деякі навчальні заклади скористалися цією можливістю і перенесли весняні канікули на середину квітня, щоб вони співпали з Великоднем. Це не стало загальною практикою, але є випадки, коли відпочинок для учнів триватиме від 16 до 23 квітня, хоча за рекомендованим графіком канікули мали бути наприкінці березня.

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Літні канікули розпочнуться одразу після останнього дзвоника — від 1 червня 2025 року — і триватимуть до 31 серпня.