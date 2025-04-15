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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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В Верховной Раде появился новый депутат

У «Слуги народа» есть новый представитель в парламенте — Сергей Мельник.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Верховная Рада

Верховная Рада / © Getty Images

В Верховной Раде 15 апреля принял присягу новый депутат — Сергей Мельник от «Слуги народа».

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

«Новый народный депутат Мельник Сергей принял присягу — входит в „Слуга народа“, — говорится в коротком заявлении.

Заметим, что Мельник вошел в партию «Слуга народа» вместо бывшей депутатки Ирины Кормышкиной.

Напомним, что Кормышкина прекратила свои депутатские полномочия после скандала с незаконным обогащением. Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности экс-депутатки и ее мужа Юрия. Так, фигуранты получили условный срок заключения и обязаны перевести 2 млн грн на ВСУ.

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