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В Верховной Раде появился новый депутат
У «Слуги народа» есть новый представитель в парламенте — Сергей Мельник.
В Верховной Раде 15 апреля принял присягу новый депутат — Сергей Мельник от «Слуги народа».
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
«Новый народный депутат Мельник Сергей принял присягу — входит в „Слуга народа“, — говорится в коротком заявлении.
Заметим, что Мельник вошел в партию «Слуга народа» вместо бывшей депутатки Ирины Кормышкиной.
Напомним, что Кормышкина прекратила свои депутатские полномочия после скандала с незаконным обогащением. Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности экс-депутатки и ее мужа Юрия. Так, фигуранты получили условный срок заключения и обязаны перевести 2 млн грн на ВСУ.