Кабмин обновил порядок бронирования для военнообязанных: о ком идет речь

Бронирование / © ТСН.ua

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Утвержден новый порядок бронирования для некоторых групп. Речь идет о сотрудниках СБУ и разведках.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Кабмин обновил правила бронирования военнообязанных

Утвержден отдельный механизм для:

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сотрудников СБУ

работников разведывательных органов.

Ранее общие правила бронирования не учитывали специфику учета этих структур.

"Теперь определено, что действие старых норм на них не распространяется, и внедрена специальная процедура бронирования на период мобилизации и военного положения", - отметил Гончаренко.

Ранее адвокат рассказала, в каких случаях могут мобилизовать, даже если есть бронирование.