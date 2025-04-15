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- Украина
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Кабмин обновил порядок бронирования для военнообязанных: о ком идет речь
До недавнего времени специфику учета в этих структурах не учитывалась.
Утвержден новый порядок бронирования для некоторых групп. Речь идет о сотрудниках СБУ и разведках.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Кабмин обновил правила бронирования военнообязанных
Утвержден отдельный механизм для:
сотрудников СБУ
работников разведывательных органов.
Ранее общие правила бронирования не учитывали специфику учета этих структур.
"Теперь определено, что действие старых норм на них не распространяется, и внедрена специальная процедура бронирования на период мобилизации и военного положения", - отметил Гончаренко.
Ранее адвокат рассказала, в каких случаях могут мобилизовать, даже если есть бронирование.