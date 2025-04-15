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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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462
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Кабмин обновил порядок бронирования для военнообязанных: о ком идет речь

До недавнего времени специфику учета в этих структурах не учитывалась.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Бронирование

Бронирование / © ТСН.ua

Утвержден новый порядок бронирования для некоторых групп. Речь идет о сотрудниках СБУ и разведках.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Кабмин обновил правила бронирования военнообязанных

Утвержден отдельный механизм для:

  • сотрудников СБУ

  • работников разведывательных органов.

Ранее общие правила бронирования не учитывали специфику учета этих структур.

"Теперь определено, что действие старых норм на них не распространяется, и внедрена специальная процедура бронирования на период мобилизации и военного положения", - отметил Гончаренко.

Ранее адвокат рассказала, в каких случаях могут мобилизовать, даже если есть бронирование.

Дата публикации
Количество просмотров
462
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