В костюме с широкими плечами: Лили Гладстоун, которая сыграла с Ди Каприо, вышла на красную дорожку

Лили Гладстон / © Associated Press

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38-летняя актриса Лили Гладстоун, которая получила в прошлом году "Оскар" за роль в фильме "Убийцы цветочной Луны", где сыграла с Леонардо Ди Каприо, посетила премьеру фильма.

Она появилась в главной роли в комедии "Свадебный банкет", которая является ремейком фильма 1993 года. На презентацию фильма в Лос-Анджелесе Лили в этот раз пришла в черном креативном костюме от бренда Annakiki, который был представлен в коллекции прет-а-порте осень-зима 2024.

Лили Гладстон / © Getty Images

Это был очень необычный наряд с зауженными брюками и жакетом с широкими плечами. Лук актриса дополнила серьгами, а также высокой прической

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Лили Гладстон / © Associated Press

Напомним, что ранее Лили выбрала для презентации фильма черное длинное платье из атласной ткани, которое было создано брендом Simone Rocha для коллекции прет-а-порте осень-зима 2025. Платье имело довольно странный дизайн, который прятал фигуру актрисы.

Лили Гладстон / © Associated Press

Лили Гладстон / © Associated Press Лили Гладстон / © Associated Press Лили Гладстон / © Getty Images Лили Гладстон / © Associated Press Лили Гладстон / © Associated Press Лили Гладстон / © Associated Press Лили Гладстон / © Associated Press Лили Гладстон / © Associated Press Лили Гладстон / © Associated Press