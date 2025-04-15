Как правильно сажать клубнику: секреты богатого урожая

Как правильно сажать клубнику / © Credits

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Апрель — идеальное время для посадки клубники, если вы хотите получить сочные ягоды уже этим летом. Но чтобы урожай был действительно богат, важно учитывать особенности сорта, правильный выбор места и уход за растениями.

Об этом сообщило издание Agromarket.

Когда сажать?

Ранние сорта клубники формируют плодовые почки при температуре +16…+18°C, поэтому идеальное время для их посадки — август или начало сентября. А вот ремонтантные сорта, такие как Альбион, можно высаживать весной (апрель-май), чтобы получить урожай уже во второй половине лета.

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Оптимальные условия для посадки:

Почва прогретая до +10°C;

отсутствие угрозы заморозков (середина-конец апреля);

При использовании агроволокна можно сажать уже в начале апреля.

Как подготовить почву?

Очистите участок от мусора и сорняков.

Перекопайте землю на глубину 20–25 см, добавляя компост (3 кг/м2), суперфосфат (100 г/м2) и калийные удобрения (60 г/м2).

Для защиты от вредителей добавьте немного песка.

Методы посадки

1. Немецкий метод

Этот вариант предполагает создание грядок высотой 20-40 см из деревянных досок, кирпича или асбестоцементных листов. Ширина — 40-80 см, а расстояние между кустами — не менее 40 см. Достоинства:

лучший дренаж и прогрев грунта;

удобство прополки и сбора ягод;

эстетический вид участка.

2. Вертикальные грядки в бочках или шинах

Идеальный вариант для малых участков. Высота такой грядки — 80-90 см, что значительно упрощает уход. В одну бочку можно высадить до 5 кустов. Особенности:

экономит место;

защищает от вредителей из почвы;

требует более частого полива из-за быстрого высыхания.

3. Классический метод

Самый простой способ: высота грядки — 20 см, расстояние между кустами — 30-40 см, между рядами — такое же. Подходит для больших участков, но требует регулярной пропалки.

4. Агроволокно

Черное или белое агроволокно ускоряет прогрев почвы и предотвращает рост сорняков. Технология:

листы укладываются внапуск (15 см) и фиксируются камнями или шпильками;

надрезы производятся только в местах посадки кустов.

Главные правила посадки

Клубника любит солнце, поэтому сажать ее следует на хорошо освещенном участке без застоя воды. Почва должна быть легкой, с кислотностью 5–6 pH. Избегайте грядок после картофеля, капусты, помидоров и огурцов — это снизит риск болезней.

Подготовка рассады — замочите корни в воде или биостимуляторе за 2–3 часа до посадки.

Глубина посадки — корневая шейка должна быть на уровне земли, а корни расправлены.

Схема — расстояние между кустами 25–30 см, между рядами — 40–50 см.

Как ухаживать за клубникой

Полив — регулярный, но без переувлажнения. Идеально — капельное орошение. Подкормка — перед посадкой внесите компост (3 кг/м²), калий (60 г/м²), суперфосфат (100 г/м²) и азот (50 г/м²). Мульчирование — песок или солома защитят от улиток и сохранят влагу.

Удобрять почву следует не только во время посадки, но и:

до цветения — для активного роста;

после плодоношения — для восстановления кустов.

Азот особенно важен, но его избыток может снизить качество ягод, поэтому соблюдайте нормы.

Раньше мы писали, как пепел влияет на почву и для каких растений он смертелен.