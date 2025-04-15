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Как правильно сажать клубнику: секреты богатого урожая
Хотите богатый урожай клубники? Именно сейчас — идеальное время для посадки. Рассказываем о выборе сорта, методах высадки и основных правилах ухода.
Апрель — идеальное время для посадки клубники, если вы хотите получить сочные ягоды уже этим летом. Но чтобы урожай был действительно богат, важно учитывать особенности сорта, правильный выбор места и уход за растениями.
Об этом сообщило издание Agromarket.
Когда сажать?
Ранние сорта клубники формируют плодовые почки при температуре +16…+18°C, поэтому идеальное время для их посадки — август или начало сентября. А вот ремонтантные сорта, такие как Альбион, можно высаживать весной (апрель-май), чтобы получить урожай уже во второй половине лета.
Оптимальные условия для посадки:
Почва прогретая до +10°C;
отсутствие угрозы заморозков (середина-конец апреля);
При использовании агроволокна можно сажать уже в начале апреля.
Как подготовить почву?
Очистите участок от мусора и сорняков.
Перекопайте землю на глубину 20–25 см, добавляя компост (3 кг/м2), суперфосфат (100 г/м2) и калийные удобрения (60 г/м2).
Для защиты от вредителей добавьте немного песка.
Методы посадки
1. Немецкий метод
Этот вариант предполагает создание грядок высотой 20-40 см из деревянных досок, кирпича или асбестоцементных листов. Ширина — 40-80 см, а расстояние между кустами — не менее 40 см. Достоинства:
лучший дренаж и прогрев грунта;
удобство прополки и сбора ягод;
эстетический вид участка.
2. Вертикальные грядки в бочках или шинах
Идеальный вариант для малых участков. Высота такой грядки — 80-90 см, что значительно упрощает уход. В одну бочку можно высадить до 5 кустов. Особенности:
экономит место;
защищает от вредителей из почвы;
требует более частого полива из-за быстрого высыхания.
3. Классический метод
Самый простой способ: высота грядки — 20 см, расстояние между кустами — 30-40 см, между рядами — такое же. Подходит для больших участков, но требует регулярной пропалки.
4. Агроволокно
Черное или белое агроволокно ускоряет прогрев почвы и предотвращает рост сорняков. Технология:
листы укладываются внапуск (15 см) и фиксируются камнями или шпильками;
надрезы производятся только в местах посадки кустов.
Главные правила посадки
Клубника любит солнце, поэтому сажать ее следует на хорошо освещенном участке без застоя воды. Почва должна быть легкой, с кислотностью 5–6 pH. Избегайте грядок после картофеля, капусты, помидоров и огурцов — это снизит риск болезней.
Подготовка рассады — замочите корни в воде или биостимуляторе за 2–3 часа до посадки.
Глубина посадки — корневая шейка должна быть на уровне земли, а корни расправлены.
Схема — расстояние между кустами 25–30 см, между рядами — 40–50 см.
Как ухаживать за клубникой
Полив — регулярный, но без переувлажнения. Идеально — капельное орошение.
Подкормка — перед посадкой внесите компост (3 кг/м²), калий (60 г/м²), суперфосфат (100 г/м²) и азот (50 г/м²).
Мульчирование — песок или солома защитят от улиток и сохранят влагу.
Удобрять почву следует не только во время посадки, но и:
до цветения — для активного роста;
после плодоношения — для восстановления кустов.
Азот особенно важен, но его избыток может снизить качество ягод, поэтому соблюдайте нормы.
Раньше мы писали, как пепел влияет на почву и для каких растений он смертелен.