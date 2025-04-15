Як правильно садити полуницю: секрети багатого урожаю

Як правильно садити полуницю / © Credits

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Квітень — ідеальний час для посадки полуниці, якщо ви хочете отримати соковиті ягоди вже цього літа. Але щоб урожай був справді багатим, важливо враховувати особливості сорту, правильний вибір місця та догляд за рослинами.

Про це повідомило видання Agromarket.

Коли садити?

Ранні сорти полуниці формують плодові бруньки при температурі +16…+18°C, тому ідеальний час для їх посадки — серпень або початок вересня. А от ремонтантні сорти, такі як «Альбіон», можна висаджувати навесні (квітень–травень), щоб отримати урожай вже в другій половині літа.

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Оптимальні умови для посадки:

Ґрунт прогрітий до +10°C;

Відсутність загрози заморозків (середина–кінець квітня);

При використанні агроволокна — можна садити вже на початку квітня.

Як підготувати ґрунт?

Очистіть ділянку від сміття та бур’янів.

Перекопайте землю на глибину 20–25 см, додаючи компост (3 кг/м²), суперфосфат (100 г/м²) та калійні добрива (60 г/м²).

Для захисту від шкідників додайте трохи піску.

Методи посадки

1. Німецький метод

Цей варіант передбачає створення грядок заввишки 20–40 см з дерев’яних дощок, цегли або азбестоцементних листів. Ширина — 40–80 см, а відстань між кущами — не менше 40 см. Переваги:

кращий дренаж і прогрів ґрунту;

зручність прополки та збору ягід;

естетичний вигляд ділянки.

2. Вертикальні грядки в бочках або шинах

Ідеальний варіант для малих ділянок. Висота такої грядки — 80–90 см, що значно спрощує догляд. У одну бочку можна висадити до 5 кущів. Особливості:

економить місце;

захищає від шкідників із ґрунту;

потребує частішого поливу через швидке висихання.

3. Класичний метод

Найпростіший спосіб: висота грядки — 20 см, відстань між кущами — 30–40 см, між рядами — така сама. Підходить для великих ділянок, але вимагає регулярного прополювання.

4. Агроволокно

Чорне або біле агроволокно прискорює прогрів ґрунту і запобігає росту бур’янів. Технологія:

листи укладаються внапуск (15 см) і фіксуються камінням або шпильками;

надрізи робляться лише в місцях посадки кущів.

Головні правила посадки

Полуниця любить сонце, тому садити її слід на добре освітленій ділянці без застою води. Грунт має бути легким, з кислотністю 5–6 pH. Уникайте грядок після картоплі, капусти, помідорів та огірків — це зменшить ризик хвороб.

Підготовка розсади — замочіть корені у воді або біостимуляторі за 2–3 години до посадки.

Глибина посадки — коренева шийка повинна бути на рівні землі, а коріння розправлене.

Схема — відстань між кущами 25–30 см, між рядами — 40–50 см.

Як доглядати за полуницею

Полив — регулярний, але без перезволоження. Ідеально — краплинне зрошення. Підживлення — перед посадкою внесіть компост (3 кг/м²), калій (60 г/м²), суперфосфат (100 г/м²) та азот (50 г/м²). Мульчування — пісок або солома захистять від слимаків і збережуть вологу.

Удобрювати ґрунт варто не лише під час посадки, а й:

до цвітіння — для активного росту;

після плодоношення — для відновлення кущів.

Азот особливо важливий, але його надлишок може знизити якість ягід, тому дотримуйтесь норм.

Раніше ми писали, як попіл впливає на ґрунт і для яких рослин він смертельний.