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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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ТЦК не винні у проблемах мобілізації: експерт назвав в чому причина

Окрему увагу військовий звернув на залучення іноземців до служби в ЗСУ.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Україні потрібна нова мобілізаційна політика, фінансування та механізми для залучення добровольців з-за кордону

Україні потрібна нова мобілізаційна політика, фінансування та механізми для залучення добровольців з-за кордону / © ТСН.ua

Роботу територіальних центрів комплектування (ТЦК) змінювати не потрібно. Натомість держава повинна створити ефективну систему заохочення та контролю.

Про це заявив громадський активіст, військовослужбовець і аеророзвідник Ігор Луценко в інтерв’ю Главкому.

«Мусить бути така державна політика, яка забезпечить більший притік людей до ТЦК, аби давати нам більше бійців. А самі ТЦК нічого не зроблять, хоч би що ви там не міняли», — сказав Луценко.

На його думку, зараз в Україні немає ані «пряника», ані «батога», які могли б стимулювати мобілізацію.

Як приклад він наводить російську модель, де за участь у бойових діях виплачують 20–40 тисяч доларів на рік, не враховуючи вищої зарплати, ніж в українських військових.

«Будемо прямо казати: Росія має більше коштів, щоб платити своїм солдатам», — наголосив він.

Луценко переконаний: якщо звільнити з армії алкоголіків, наркоманів і фізично непридатних, з’явиться можливість найняти мотивованих та адекватних бійців.

Окрему увагу військовий звернув на залучення іноземців до служби в ЗСУ. За його словами, держава досі не забезпечила механізму їхньої участі у війні на боці України.

«Яким чином іноземцям в Україну потрапити? Йому що, хтось квиток купить? А дзуськи! Це не передбачено законом, немає коштів у держави, щоб привезти до нас іноземця», — пояснив Луценко.

Він зазначив, що добровольці з Африки та Латинської Америки часто стикаються з візовими перешкодами та обмеженнями на в’їзд до Європи. За словами Луценка, МЗС має створити «коридор», а Мінфін — виділити кошти для транспортування добровольців.

«Росія приганяє літак у Латинську Америку, набирає людей і везе до себе. А ми хіба не можемо зробити так само — привезти їх до Кракова і завести в Україну під наглядом?» — додав він.

Луценко вважає, що за наявності механізму, Україна могла б набирати не десятки, а тисячі іноземних добровольців щомісяця.

Нагадаємо, українські суди масово скасовують штрафи від ТЦК та СП за порушення правил військового обліку. Усе через через недопрацювання Міністерства оборони у збиранні інформації з відкритих реєстрів про військовозобов’язаних.

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