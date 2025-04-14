Зеленський підписав закон про 50% знижку на штрафи ТЦК

Президент України Володимир Зеленьсикй / © t.me/V_Zelenskiy_official

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Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт 12093, який покликаний стимулювати осіб, що порушили правила військового обліку, до сплати штрафів та проходження служби.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Зокрема, нововведення передбачає можливість отримати знижку 50% на штрафи за умови добровільної їх сплати через ТЦК, а також скасування адміністративних порушень для тих чоловіків, які самостійно вирішать пройти військову службу.

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Військові, які вступили в ряди захисників України, але не встигли оновити свої дані, будуть звільнені від штрафів, що є справедливим кроком.

Для цивільних осіб створюється можливість оплатити штраф з 50% знижкою через платформу Резерв+.

Законопроєкт 12093 був ухвалений 240 голосами депутатів. Тепер в додатку Резерв+ з’явиться функція для сплати штрафів за порушення військового обліку.

Військовослужбовці зможуть скористатися знижкою 50% на штрафи через цю платформу, а ті, у кого є подібні порушення, будуть повністю звільнені від сплати штрафу.

Це повністю добровільний процес.

Військовослужбовець може:

Подати заяву через Резерв+ про визнання порушення.

Отримати постанову щодо порушення прямо в додатку.

Оплатити штраф зі знижкою 50%.

Весь процес можна пройти через Резерв+.

Сплата штрафу не звільняє від можливості мобілізації.

Якщо особа не здійснить оплату зі знижкою протягом 20 днів, їй доведеться заплатити всю суму штрафу.

Ці зміни спростять процес та зроблять його прозорим, дозволяючи вирішувати питання без зайвої бюрократії. Також залишається можливість вирішити питання через ТЦК з подачею заяви про порушення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що військовозобов’язані можуть сплатити штраф за несвоєчасне оновлення даних онлайн, без фізичного візиту до ТЦК.