Зеленський заявив про несправедливість з боку США: в чому суть

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив про несправедливий підхід з боку США. Він зазначив, що Вашингтон заблокував Україні допомогу, а потім запропонував припинення вогню, тоді як росіянам разом із цією пропозицією не блокували нічого.

Про це глава держави розповів у інтерв’ю програмі 60 Minutes на телеканалі CBS News.

«США припинили нам допомогу, заморозили її і обмін розвідданим, знаючи, що для нас дуже боляче буде — удари балістичні, не розуміючи, що йде навала ракет руских по наших цивільних. І ми, знаючи, що це зупинено, і ми чуємо, що це умова, що воно розблокується, якщо Україна піде на безумовне припинення вогню», — розповів Зеленський.

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Він нагадав, як відреагувала Україна: вона погодилась на безумовне припинення вогню.

Водночас щодо Росії американці не вжили жодних схожих заходів, акцентував президент.

«І тут у мене питання, як у президента. Мені заблокували щось і сказали: „Йди, інакше ми не розблокуємо. І у тебе будуть втрати і зброї, і допомоги, і розвідданих“. У мене питання, що США зробили дзеркального у бік руских? Йди на припинення вогню, інакше ось тобі санкційний пакет, а я ввожу дуже сильний санкційний пакет. Але якщо бути чесними і справедливими, то нам заблокували, а потім запропонували. Руским запропонували, і нічого не блокували», — звернув увагу Зеленський.

«Тобто коли ми говоримо про мир через силу, вибачте, виходить так, що мир через силу працює в один бік, і тільки в наш. І я вважаю, що це несправедливий підхід«, — наголосив глава держави.

На його думку, США повинні були зробити сильний крок, і українці ще на це дуже сильно сподіваються.

«І надіємося, що будуть умови у бік Росії, а не у бік України», — зауважив президент.

Після цих слів журналіст сказав Зеленському, що той здається справжнім ненависником президента Росії Володимира Путіна.

«Путіна? Стовідсоткову ненависть. Навіть не 99,9. Але це не значить, що ми не повинні працювати над тим, щоб закінчити війну як можна швидше, щоб перейти до дипломатичного треку», — прокоментував це український лідер.

До слова, Зеленський порадив президенту США Дональду Трампу побувати в Україні перед будь-якими переговорами про завершення війни, аби той на власні очі побачив наслідки російської агресії.