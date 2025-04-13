У Кремлі прокоментували переговори з командою Трампа

Речник президента РФ Дмитро Пєсков / © Associated Press

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У неділю, 13 квітня, у Кремлі заявили, що переговори з командою президента США Дональда Трампа просуваються «дуже добре», але ще занадто рано очікувати миттєвих результатів.

Про це повідомив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков кремлівському пропагандисту Павлу Зарубіну, передає Reuters.

«Все йде дуже добре», — запевнив речник Путіна.

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За словами Пєскова, контакти з командою Трампа відбувалися на кількох рівнях, у тому числі через міністерство закордонних справ, спецслужби та представника Путіна з інвестицій Кирила Дмитрієва.

«Але, звісно, неможливо очікувати якихось миттєвих результатів», — сказав Пєсков, зазначивши, що причиною цього є «шкода», завдана російсько-американським відносинам за президента Джо Байдена.

Відповідаючи на запитання про те, чи наближається зустріч Путіна і Трампа, Пєсков сказав, що обидві сторони «йдуть цим шляхом разом і дуже терпляче», але спроби відновити відносини вимагають серйозної та кропіткої роботи.

З його слів випливає, що така зустріч «вимагає більше роботи, вимагає більше часу».

У Reuters нагадали, що після переговорів спецпосланця американського президента Стіва Віткоффа з президентом РФ Володимиром Путіним у п’ятницю в Санкт-Петербурзі, Трамп порадив Росії «рухатися».

Державне телебачення показало, як Путін вітається з Віткоффом, який тримав руку біля серця, вітаючись, на початку переговорів, а державні інформаційні агентства пізніше повідомили, що вони тривали понад чотири години.

Нагадаємо, раніше у Держдепі США повідомили, що переговори про остаточне припинення війни в Україні почнуться після того, як буде досягнуто домовленостей щодо припинення вогню між сторонами.