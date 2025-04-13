В Кремле прокомментировали переговоры с командой Трампа

Спикер президента РФ Дмитрий Песков / © Associated Press

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В воскресенье, 13 апреля, в Кремле заявили, что переговоры с командой президента США Дональда Трампа продвигаются «очень хорошо», но еще слишком рано ожидать мгновенных результатов.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков кремлевскому пропагандисту Павлу Зарубину, передает Reuters.

«Все идет очень хорошо», — заверил спикер Путина.

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По словам Пескова, контакты с командой Трампа проходили на нескольких уровнях, в том числе через министерства иностранных дел, спецслужбы и представителя Путина по инвестициям Кирилла Дмитриева.

«Но, конечно, невозможно ожидать каких-либо мгновенных результатов», — сказал Песков, отметив, что причиной этого является «вред», причиненный российско-американским отношениям при президенте Джо Байдене.

Отвечая на вопрос о том, приближается ли встреча Путина и Трампа, Песков сказал, что обе стороны «идут по этому пути вместе и очень терпеливо», но попытки возобновить отношения требуют серьезной и кропотливой работы.

По его словам, такая встреча «требует больше работы, требует больше времени».

В Reuters напомнили, что после переговоров спецпосланника американского президента Стива Виткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу в Санкт-Петербурге Трамп посоветовал России «двигаться».

Государственное телевидение показало, как Путин здоровается с Виткоффом, который держал руку у сердца, здороваясь в начале переговоров, а государственные информационные агентства позже сообщили, что они продолжались более четырех часов.

Напомним, ранее в Госдепе США сообщили, что переговоры об окончательном прекращении войны в Украине начнутся после того, как будут достигнуты договоренности о прекращении огня между сторонами.