ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
364
Время на прочтение
1 мин

ДТЭК вместе с ОВА показали на Одесщине разрушенный россией трансформатор

Поврежденный силовой трансформатор весом 35 тонн почти 30 лет работал на одной из подстанций ДТЭК в Одесской области.

ДТЭК показала в Одесской области разрушенный россией трансформатор

ДТЭК показала в Одесской области разрушенный россией трансформатор

Ко Дню освобождения Одессы от захватчиков энергетики ДТЭК установили поврежденный врагом силовой трансформатор на Куликовом поле.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что поврежденный силовой трансформатор весом 35 тонн почти 30 лет работал на одной из подстанций ДТЭК в Одесской области и обеспечивал электроснабжение более 10 тысяч клиентов. В марте после ночной вражеской атаки он пылал до самого утра, и после таких повреждений восстановить его было невозможно.

С поврежденной подстанции трансформатор перевезли на Куликово поле в Одессе, чтобы продемонстрировать, каковы последствия каждой атаки россиян на гражданскую инфраструктуру, с которыми приходится бороться энергетикам.

"В этот день мы чествуем всех героев, которые защищали нашу землю в прошлом веке и защищают ее сегодня. Выставка разрушенной техники – это яркое напоминание о том, что враг всегда стремится одного – уничтожить нас. Однако, наш ответ тоже неизменен – сопротивление, сплоченность и стойкость. Я благодарен военным могу", - сказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Напомним, недавно инсталляция ДТЭК Рината Ахметова "Битва за свет" как один из артефактов российско-украинской войны стала экспонатом в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

Дата публикации
Количество просмотров
364
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie