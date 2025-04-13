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ДТЕК разом з ОВА показали на Одещині зруйнований росією трансформатор
Пошкоджений силовий трансформатор вагою 35 тонн майже 30 років працював на одній із підстанцій ДТЕК на Одещині.
До Дня визволення Одеси від загарбників енергетики ДТЕК встановили пошкоджений ворогом силовий трансформатор на Куликовому полі.
Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.
Зазначається, що пошкоджений силовий трансформатор вагою 35 тонн майже 30 років працював на одній із підстанцій ДТЕК на Одещині та забезпечував електропостачання для понад 10 тисяч клієнтів. В березні після нічної ворожої атаки він палав до самого ранку, і після таких ушкоджень відновити його було неможливо.
Із пошкодженої підстанції трансформатор перевезли на Куликове поле в Одесі, щоб продемонструвати, які наслідки кожної атаки росіян на цивільну інфраструктуру, з якими доводиться боротися енергетикам.
"В цей день ми вшановуємо всіх героїв, які боронили нашу землю в минулому сторіччі і боронять її сьогодні. Виставка зруйнованої техніки – це яскраве нагадування про те, що ворог завжди прагне одного – знищити нас. Однак, наша відповідь теж незмінна – супротив, згуртованість та стійкість. Я вдячним військовим, ДСНС, енергетикам, медикам та кожному мешканцю Одещини, хто робить свій внесок у перемогу", - сказав голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Нагадаємо, нещодавно інсталяція ДТЕК Ріната Ахметова "Битва за світло", як один із артефактів російсько-української війни, стала експонатом у Національному музеї історії України у Другій світовій війні.