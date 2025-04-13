Ракетный удар по Сумах: количество пострадавших резко возросло

Место ракетного удара в Сумах.

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Российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Сум. На сегодняшний день количество пострадавших возросло до 99 человек.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

В ГСЧС отметили, что продолжается спасательная операция.

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«Суммы: по состоянию на 15:35 выросло количество пострадавших до 99 человек, из них 11 детей. Спасатели продолжают свою работу на месте вражеского удара», — говорится в сообщении.

Напомним, что из-за российского ракетного удара по Сумам погибли 32 человек. В Сумской ОВА показали последствия жутких обстрелов.

Глава Офиса президента Андрей Ермак Россия сообщил, что Россия атаковала Сумы на Вербное воскресенье ракетами с кассетными боеприпасами. Таким образом, оккупанты хотели убить как можно больше людей.