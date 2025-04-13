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Ракетный удар по Сумах: количество пострадавших резко возросло
В Сумах выросло количество пострадавших из-за российского ракетного удара.
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Сум. На сегодняшний день количество пострадавших возросло до 99 человек.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
В ГСЧС отметили, что продолжается спасательная операция.
«Суммы: по состоянию на 15:35 выросло количество пострадавших до 99 человек, из них 11 детей. Спасатели продолжают свою работу на месте вражеского удара», — говорится в сообщении.
Напомним, что из-за российского ракетного удара по Сумам погибли 32 человек. В Сумской ОВА показали последствия жутких обстрелов.
Глава Офиса президента Андрей Ермак Россия сообщил, что Россия атаковала Сумы на Вербное воскресенье ракетами с кассетными боеприпасами. Таким образом, оккупанты хотели убить как можно больше людей.