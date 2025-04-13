Буданов назвал исполнителей военного преступления в Сумах

Последствия атаки РФ на Сумы / © скриншот с видео

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Россия совершила очередное военное преступление, атаковав центр Сум в праздничное воскресное утро 13 апреля, когда верующие праздновали Вербное воскресенье.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов.

Во время атаки противника погибли и пострадали мирные жители, которые шли или возвращались из церковных богослужений.

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По оперативным данным, два баллистических удара по городу были нанесены ракетами типа "Искандер-М"/KN-23, выпущенными с территории Воронежской (н.п. Лиски) и Курской (н.п. Леженьки) областей россии.

Удар нанесли расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад вооруженных сил страны-агрессора.

«Это еще одно доказательство безбожия и циничного террора со стороны москвы”, – заявил он.

Мы имеем общее дело — добиться справедливости для каждой жертвы и сделать все, чтобы ни один исполнитель и командир не избежал возмездия», — отмечают украинские чиновники.

Напомним, через русский ракетный удар в Сумах по состоянию на 13 апреля 14:10 известно о 32 погибших.