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- Украина
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Буданов назвал исполнителей военного преступления в Сумах
Украинская сторона призывает международное сообщество предоставить необходимую помощь и привлечь российских военных преступников к ответственности.
Россия совершила очередное военное преступление, атаковав центр Сум в праздничное воскресное утро 13 апреля, когда верующие праздновали Вербное воскресенье.
Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов.
Во время атаки противника погибли и пострадали мирные жители, которые шли или возвращались из церковных богослужений.
По оперативным данным, два баллистических удара по городу были нанесены ракетами типа "Искандер-М"/KN-23, выпущенными с территории Воронежской (н.п. Лиски) и Курской (н.п. Леженьки) областей россии.
Удар нанесли расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад вооруженных сил страны-агрессора.
«Это еще одно доказательство безбожия и циничного террора со стороны москвы”, – заявил он.
Мы имеем общее дело — добиться справедливости для каждой жертвы и сделать все, чтобы ни один исполнитель и командир не избежал возмездия», — отмечают украинские чиновники.
Напомним, через русский ракетный удар в Сумах по состоянию на 13 апреля 14:10 известно о 32 погибших.