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Ракетный удар по Сумам: количество погибших снова выросло
В Сумах продолжаются спасательные работы, количество погибших постоянно растет.
Из-за российского ракетного удара в Сумах по состоянию на 13 апреля 14:10 известно о 32 погибших.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
В городе продолжается спасательная операция. Число погибших постоянно растет.
«Сумы: по состоянию на 14:10 погибли 32 человека, из них 2 ребенка. Пострадали 84 человека, из них 10 детей. Аварийно-спасательные работы продолжаются», - говорится в сообщении.
Напомним, утром 13 апреля Россия нанесла ракетный удар по центру Сум. В Сумской ОВА показали последствия жутких обстрелов.
Глава Офиса президента Андрей Ермак Россия сообщил, что Россия атаковала Сумы на Вербное воскресенье ракетами с кассетными боеприпасами. Таким образом, оккупанты хотели убить как можно больше людей.