Ракетный удар по Сумам: количество погибших снова выросло

Последствия ракетного удара по Сумам

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Из-за российского ракетного удара в Сумах по состоянию на 13 апреля 14:10 известно о 32 погибших.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

В городе продолжается спасательная операция. Число погибших постоянно растет.

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«Сумы: по состоянию на 14:10 погибли 32 человека, из них 2 ребенка. Пострадали 84 человека, из них 10 детей. Аварийно-спасательные работы продолжаются», - говорится в сообщении.

Напомним, утром 13 апреля Россия нанесла ракетный удар по центру Сум. В Сумской ОВА показали последствия жутких обстрелов.

Глава Офиса президента Андрей Ермак Россия сообщил, что Россия атаковала Сумы на Вербное воскресенье ракетами с кассетными боеприпасами. Таким образом, оккупанты хотели убить как можно больше людей.