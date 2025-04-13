ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1489
Время на прочтение
1 мин

Ракетный удар по Сумам: количество погибших снова выросло

В Сумах продолжаются спасательные работы, количество погибших постоянно растет.

Автор публикации
Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
Сумы

Последствия ракетного удара по Сумам

Из-за российского ракетного удара в Сумах по состоянию на 13 апреля 14:10 известно о 32 погибших.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

В городе продолжается спасательная операция. Число погибших постоянно растет.

«Сумы: по состоянию на 14:10 погибли 32 человека, из них 2 ребенка. Пострадали 84 человека, из них 10 детей. Аварийно-спасательные работы продолжаются», - говорится в сообщении.

Напомним, утром 13 апреля Россия нанесла ракетный удар по центру Сум. В Сумской ОВА показали последствия жутких обстрелов.

Глава Офиса президента Андрей Ермак Россия сообщил, что Россия атаковала Сумы на Вербное воскресенье ракетами с кассетными боеприпасами. Таким образом, оккупанты хотели убить как можно больше людей.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie