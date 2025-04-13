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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Россия атаковала Сумы ракетами с кассетными боеприпасами: Ермак сообщил подробности

Россия запустила по Сумам ракеты с кассетными боеприпасами.

Автор публикации
Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
Последствия обстрела Сумм 13 апреля

Последствия обстрела Сумм 13 апреля / © Сумская областная прокуратура

Россия атаковала Сумы на Вербное воскресенье ракетами с кассетными боеприпасами. Таким образом, оккупанты хотели убить как можно больше людей.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Ермак отметил, что оккупационная армия сознательно ударила по людной улице в центре Сум ракетами с кассетными боеприпасами.

«Ракета с кассетными боеприпасами – это россияне делают, чтобы убить как можно больше гражданских людей. Удар по городу Сумы – это сознательный обстрел гражданских людей», – написал Ермак.

Напомним, в Сумской ОВА показали последствия жутких обстрелов.

В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 13:00 известно о 24 погибших в Сумах.

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