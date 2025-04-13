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Россия атаковала Сумы ракетами с кассетными боеприпасами: Ермак сообщил подробности
Россия запустила по Сумам ракеты с кассетными боеприпасами.
Россия атаковала Сумы на Вербное воскресенье ракетами с кассетными боеприпасами. Таким образом, оккупанты хотели убить как можно больше людей.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Ермак отметил, что оккупационная армия сознательно ударила по людной улице в центре Сум ракетами с кассетными боеприпасами.
«Ракета с кассетными боеприпасами – это россияне делают, чтобы убить как можно больше гражданских людей. Удар по городу Сумы – это сознательный обстрел гражданских людей», – написал Ермак.
Напомним, в Сумской ОВА показали последствия жутких обстрелов.
В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 13:00 известно о 24 погибших в Сумах.