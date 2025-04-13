За нарушителями ПДД на дороге следят дроны - подробности

Дроны на дороге

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Полиция ввела инновационную технологию для контроля за транспортными потоками. Дронодромы, расположенные над трассами или возле них, позволяют с точностью мониторить ситуацию на дорогах в режиме реального времени.

Об этом пишет sohu.com

Сообщается, что в Китае в городе Нанкине из шести закупленных беспилотников созданы две эскадрильи для патрулирования трафика на скоростной автодороге.

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Благодаря новым дронодромам в Нанкине проводится более 50 патрульных вылетов ежедневно, что позволяет выявлять и оперативно обрабатывать более 10 предупреждений об аварийных остановках и ДТП на дорогах.

· Мониторинг с помощью дронов оказался чрезвычайно эффективным во время праздничных дней, когда трафик увеличивается. Этот метод позволяет не только оперативно улучшить движение и устранить препятствия, но и существенно сэкономить средства по сравнению с использованием патрульных вертолетов.

Работа дронов в Нанкине удивила своей эффективностью, что привело к росту заинтересованности со стороны дорожных служб по всему Китаю, которые сейчас рассматривают возможность перехода на новые стандарты для улучшения контроля за дорожным движением.

Полицейские дроны Jinling Flying Eagle активно патрулируют автомагистрали и улицы Нанкина, где проживают более 9 миллионов человек, обеспечивая безопасность и контроль за дорожным движением.

Напомним, ранее мы писали о том, кто имеет преимущество на нерегулируемом перекрестке: объяснение теста по ПДД.