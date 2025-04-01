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- Украина
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Правительство изменило ПДД для мотоциклов и мопедов
Водителям мотоциклов и мопедов разрешили движение по полосе общественного транспорта.
Кабинет министров Украины внес изменения в Правила дорожного движения, которыми разрешил мотоциклам и мопедам ездить полосой для движения маршрутного транспорта.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Внесены изменения в Правила дорожного движения. Дано право проезда мопедам и мотоциклам (за исключением мотоциклов с боковым прицепом, мотоколясок, трехколесных транспортных средств) полосой для движения маршрутных транспортных средств попутно общему потоку транспортных средств», — говорится в сообщении.
Он добавил, что соответственно уточнено содержание информационно-указательных знаков:
5.8 «Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств»;
5.11 «Полоса для движения маршрутных транспортных средств».
Напомним, что в Украине за движение полосой общественного транспорта предусмотрен штраф в 680 грн. Это нарушение регламентируется пунктом 17.1 ПДД.