ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1594
Время на прочтение
1 мин

Правительство изменило ПДД для мотоциклов и мопедов

Водителям мотоциклов и мопедов разрешили движение по полосе общественного транспорта.

Автор публикации
Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Мотоцикл

Мотоцикл / © pixabay.com

Кабинет министров Украины внес изменения в Правила дорожного движения, которыми разрешил мотоциклам и мопедам ездить полосой для движения маршрутного транспорта.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Внесены изменения в Правила дорожного движения. Дано право проезда мопедам и мотоциклам (за исключением мотоциклов с боковым прицепом, мотоколясок, трехколесных транспортных средств) полосой для движения маршрутных транспортных средств попутно общему потоку транспортных средств», — говорится в сообщении.

Он добавил, что соответственно уточнено содержание информационно-указательных знаков:

  • 5.8 «Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств»;

  • 5.11 «Полоса для движения маршрутных транспортных средств».

Напомним, что в Украине за движение полосой общественного транспорта предусмотрен штраф в 680 грн. Это нарушение регламентируется пунктом 17.1 ПДД.

Дата публикации
Количество просмотров
1594
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie