Правительство изменило ПДД для мотоциклов и мопедов

Мотоцикл / © pixabay.com

Реклама

Кабинет министров Украины внес изменения в Правила дорожного движения, которыми разрешил мотоциклам и мопедам ездить полосой для движения маршрутного транспорта.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Внесены изменения в Правила дорожного движения. Дано право проезда мопедам и мотоциклам (за исключением мотоциклов с боковым прицепом, мотоколясок, трехколесных транспортных средств) полосой для движения маршрутных транспортных средств попутно общему потоку транспортных средств», — говорится в сообщении.

Реклама

Он добавил, что соответственно уточнено содержание информационно-указательных знаков:

5.8 «Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств»;

5.11 «Полоса для движения маршрутных транспортных средств».

Напомним, что в Украине за движение полосой общественного транспорта предусмотрен штраф в 680 грн. Это нарушение регламентируется пунктом 17.1 ПДД.