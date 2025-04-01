Женщина живет в туалете на работе ради экономии: как она обустроилась (фото)

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Молодая китаянка показала свое необычное жилье — туалет площадью 0,6 квадратных метра на своем рабочем месте внутри мебельной фабрики, за который она платит всего 50 юаней (7 долларов).

Об этом пишет Oddity Central.

19-летняя девушка из провинции Хунань объяснила, что она родом из бедной семьи и не может позволить себе платить более 800 юаней (110 долларов США) за нормальное жилье, поэтому она попросила своего босса, чтобы он разрешил ей жить здесь.

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Ее пост стал вирусным в Сети, но большинство людей комментировали, что она делится фотографиями и видео только для того, чтобы привлечь внимание, поскольку никто не может жить в таких условиях. Однако начальник женщины вышел в социальные сети, чтобы подтвердить, что она спит в туалете на его фабрике.

«Она настаивала на том, чтобы платить мне дополнительные 50 юаней за воду и электроэнергию ежемесячно, но я не хотел брать ее деньги», — сказал начальник, добавив, что фабрика оптовой торговли мебелью расположена в отдаленном индустриальном парке, что не оставляло ей много вариантов для доступной аренды.

19-летняя женщина поселилась в туалете мебельной фабрики / © скриншот с видео

Женщина рассказала, что ее начальник пытался помочь ей найти более нормальное жилье вблизи фабрики, но аренда стоила от 800 (110 долларов) до 1 000 юаней (140 долларов). Сейчас она зарабатывает менее 3 000 юаней ($415) в месяц, и она пытается сэкономить как можно больше денег на первый взнос за жилье, поэтому она не думала, что оно того стоит. Он даже предлагал ей жить в офисе на заводе, но она решила, что неиспользованный туалет предлагает больше приватности.

«Для меня сейчас достаточно иметь жилье», — написала молодая женщина в Интернете. «Я не хочу тратить много денег на аренду. Я точно не могу тратить 800 юаней на съем жилья».

Китаянка платит всего 7 долларов в месяц / © скриншот с видео

После того, как ее публикация стала вирусной, женщина рассказала, что бросила школу в возрасте 16 лет, чтобы помочь семье с финансами, что делает эту работу гораздо более важной для нее. Она живет в маленьком туалете уже около месяца, но ее босс сейчас переоборудовал его под офис, и она надеется переехать туда в скором времени.

Работница показала, как обустроилась / © скриншот с видео

Необычные условия жизни 19-летней женщины повлекли за собой неоднозначную реакцию в китайских социальных сетях: одни люди восхищаются ее решимостью экономить, а другие говорят, что ее здоровье важнее денег и что никто не должен жить в таких условиях, если у него нет другой альтернативы.

Напомним, женщина живет в переоборудованном военном складе. Она рассекретила стоимость ремонта и показала фото дома.