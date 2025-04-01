- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 177
- Время на прочтение
- 2 мин
Женщина живет в туалете на работе ради экономии: как она обустроилась (фото)
19-летняя китаянка платит всего 7 долларов в месяц.
Молодая китаянка показала свое необычное жилье — туалет площадью 0,6 квадратных метра на своем рабочем месте внутри мебельной фабрики, за который она платит всего 50 юаней (7 долларов).
Об этом пишет Oddity Central.
19-летняя девушка из провинции Хунань объяснила, что она родом из бедной семьи и не может позволить себе платить более 800 юаней (110 долларов США) за нормальное жилье, поэтому она попросила своего босса, чтобы он разрешил ей жить здесь.
Ее пост стал вирусным в Сети, но большинство людей комментировали, что она делится фотографиями и видео только для того, чтобы привлечь внимание, поскольку никто не может жить в таких условиях. Однако начальник женщины вышел в социальные сети, чтобы подтвердить, что она спит в туалете на его фабрике.
«Она настаивала на том, чтобы платить мне дополнительные 50 юаней за воду и электроэнергию ежемесячно, но я не хотел брать ее деньги», — сказал начальник, добавив, что фабрика оптовой торговли мебелью расположена в отдаленном индустриальном парке, что не оставляло ей много вариантов для доступной аренды.
Женщина рассказала, что ее начальник пытался помочь ей найти более нормальное жилье вблизи фабрики, но аренда стоила от 800 (110 долларов) до 1 000 юаней (140 долларов). Сейчас она зарабатывает менее 3 000 юаней ($415) в месяц, и она пытается сэкономить как можно больше денег на первый взнос за жилье, поэтому она не думала, что оно того стоит. Он даже предлагал ей жить в офисе на заводе, но она решила, что неиспользованный туалет предлагает больше приватности.
«Для меня сейчас достаточно иметь жилье», — написала молодая женщина в Интернете. «Я не хочу тратить много денег на аренду. Я точно не могу тратить 800 юаней на съем жилья».
После того, как ее публикация стала вирусной, женщина рассказала, что бросила школу в возрасте 16 лет, чтобы помочь семье с финансами, что делает эту работу гораздо более важной для нее. Она живет в маленьком туалете уже около месяца, но ее босс сейчас переоборудовал его под офис, и она надеется переехать туда в скором времени.
Необычные условия жизни 19-летней женщины повлекли за собой неоднозначную реакцию в китайских социальных сетях: одни люди восхищаются ее решимостью экономить, а другие говорят, что ее здоровье важнее денег и что никто не должен жить в таких условиях, если у него нет другой альтернативы.
Напомним, женщина живет в переоборудованном военном складе. Она рассекретила стоимость ремонта и показала фото дома.