Топ-11 растений-спутников для лаванды: интересные советы

Однако для лучшего цветения это растение нуждается в правильном соседстве. Некоторые растения могут не только улучшить рост лаванды, но и помочь защитить его от вредителей и болезней. Издание Martha Stewart рассказало о списке лучших растений-компаньонов, которые помогут вашей лаванде стать еще роскошнее.

Почему стоит высаживать лаванду рядом с сопутствующими растениями

Лаванда — выносливое и неприхотливое растение, которое отлично чувствует себя в солнечных местах с хорошо дренированной почвой. Однако, когда вы сочетаете его с правильными растениями, можно улучшить не только урожайность, но и общий вид и здоровье сада. Например, высокорослые растения могут обеспечить тень в самые жаркие часы, а низкорослые культуры помогут удерживать влагу в почве. К тому же сочетание ароматов разных трав и цветов может создать неповторимую симфонию запахов в вашем саду.

11 идеальных соседей для лаванды

Розмарин

Розмарин имеет много общего с лавандой: он любит солнце, хорошо дренированную почву и сухой климат. Кроме того, его сильный аромат отпугивает таких вредителей, как тля и белокрылка. Лаванда в свою очередь создает природный микроклимат для розмарина и помогает сохранять влагу в почве.

Тимьян

Тимьян прекрасно дополняет лаванду, поскольку его низкорослый вид служит природной мульчей, сохраняющей влагу. Лаванда помогает чабрецу отпугивать вредителей, таких как моль и комары.

Бархатцы

Бархатцы — природные борцы с нематодами, которые могут повредить корням лаванды. Они также отпугивают вредителей, а их яркие цветы привлекают опылителей.

Ехинацея

Эхинацея не только добавляет сад красоты, но и привлекает полезных насекомых, таких как пчелы и бабочки. Она также защищает лаванду от тли и майских жуков.

Бобовые

Фасоль и горох могут помочь лаванде и улучшить плодородие почвы благодаря способности фиксировать азот. Лаванда отпугивает вредителей и способствует лучшему опылению бобовых культур.

Чеснок

Чеснок обладает сильным ароматом и природными противогрибковыми свойствами, которые защищают лаванду от болезней. Кроме того, он может отпугивать белокрылку и тлю.

Базилик

Базилик улучшает рост лаванды и одновременно защищает ее от насекомых-вредителей. Запах лаванды в свою очередь отпугивает нежелательных гостей, которые могут повредить базилик.

Шалфей

Шалфей помогает увеличить количество эфирного масла в лаванде, а это делает его аромат еще более насыщенным. Также шалфей борется с вредителями, которые могут повредить лаванду.

Кошачья мята

Кошачья мята привлекает пчел и других опылителей, а также помогает контролировать количество сорняков. Лаванда и кошачья мята вместе создают мощный дуэт для привлечения полезных насекомых.

Тимьян

Тимьян защищает почву от пересыхания, удерживает влагу и препятствует росту сорняков. Кроме того, его аромат сочетается с лавандой и создает гармоничную среду в саду.

Аллиумы

Луковые растения обладают противогрибковыми и антибактериальными свойствами, которые помогают сохранить здоровье лаванды. Они также отпугивают многих вредителей, таких как нематоды.

Растения, которых следует избегать рядом с лавандой

Несмотря на то, что лаванда достаточно неприхотливое растение, некоторые соседи могут отрицательно влиять на ее рост.

Тенелюбивые растения (хосты, папоротники, астильбы) не любят те же условия, что и лаванда, поэтому им не хватит света.

Влаголюбивые растения (мята, бегонии, фуксии) нуждаются в увлажненной почве, а это не подходит для лаванды.

Кислотолюбивые растения (черника, азалии, камелии) предпочитают кислую среду, тогда как лаванда хорошо растет в щелочной или нейтральной почве.

Овощи с высокими потребностями в питательных веществах (помидоры, кабачки, перец) могут убирать из почвы слишком много полезных элементов, что усложнит рост лаванды.

Лаванда – это не просто украшение сада, а настоящий союзник в создании гармоничного, ароматного и функционального пространства. Выбирая правильных спутников, вы не только усилите ее красоту, но и создадите экосистему, способствующую здоровому росту всех растений. Так что экспериментируйте, сочетайте разные культуры и наслаждайтесь роскошным садом.

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