Контракт 18-24-летних: кто может получить выплаты в размере один миллион

Выплаты военным. / © ТСН.ua

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В прошлом месяце в Украине запустили новый проект контракт 18-24. Украинцы этого возраста могут заключить годовой контракт на миллион гривен. Право на средства будут иметь не только новобранцы, но и присоединившиеся к ВСУ после начала полномасштабного вторжения в возрасте до 25 лет.

Об этом сообщает издание NV , которое получило документ от Минобороны.

Среди последних речь идет о таких военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава:

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кого приняли или призвали на военную службу во время военного положения (после 24.02.2022) в возрасте до 25 лет;

кто принимал непосредственное участие в боевых действиях совокупно не менее 6 месяцев (по состоянию на 13 февраля 2025 г.);

кто продолжал службу на момент вступления в силу постановления Кабмина (13 февраля 2025-го);

кто не привлекался два или более раз к уголовной или административной ответственности за военные правонарушения и не имеет дисциплинарных взысканий.

Минобороны отмечает, что военный имеет право на выплату одного миллиона гривен, если был принят или призван на военную службу начиная от 24 февраля 2022 года в возрасте до 25 лет, а опыт непосредственного участия в боевых действиях составляет не менее 6 месяцев - по состоянию на 13 февраля этого года.

Само вознаграждение выплачивается согласно времени службы в пропорции 1/6 от суммы за каждые 30 дней, а выплата производится один раз за весь период прохождения военной службы.

Кто имеет право на получение выплат

Согласно положениям Минобороны, выплаты не смогут получить те военнослужащие, которые на 24 февраля 2022 года находились на срочной службе и в дальнейшем заключили контракт. Однако лица рядового, сержантского и старшинского состава ВСУ и Госспецслужбы транспорта, которые к моменту принятия постановления были в возрасте до 25 лет и находились в штате соответствующих соединений, могут получить соответствующие средства. Норма также относится к курсантам высших военных учебных заведений.

Выплаты не распространяются на офицеров, которые присоединились к войску до 25 лет, а после вступления в силу получили соответствующие звания. На получение соответствующих вознаграждений также могут претендовать лица, бывшие заключенные и присоединившиеся к ВСУ, а также отвечают высказанным критериям.

Впрочем, лица, привлеченные два или более раз за военного админнарушения или на основании письменного приказа к дисциплинарной ответственности за нарушение военной дисциплины, не имеют права на выплату. Если же дисциплинарное взыскание было снято или его срок истек до 13 февраля 2025 года, то такое лицо может претендовать на получение выплаты.

Соответствующие выплаты могут семьи военнослужащих, захваченных в плен, ставших заложниками, были интернированы в нейтральных государствах или без вести пропали. Такая сумма выплачивается в полном объеме, если военный находился и освобожден из плена (за исключением добровольной сдачи в плен) или имел заболевания или ранения (травм, контузий, увечий), полученных при защите отечества.

Как сообщалось, пенсионные выплаты для военных в Украине регулируются отдельным законодательством. В частности, им установлены особые условия расчета размеров выплат, а также требования по стажу и возрасту выхода на пенсионное обеспечение.