В желтом платье и широкополой шляпе: королева Матильда с мужем Филиппом отправились в Азию

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

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Монаршая чета прибыла по приглашению президента республики Вьетнам Лыонг Кыонга. Программа визита включает в себя различные дипломатические, экономические и культурные встречи и мероприятия. Государственный визит знаменует собой кульминацию 50-летия дипломатических отношений между Вьетнамом и Бельгией.

Для первого появления на публике королева Матильда выбрала наряд насыщенного желтого цвета от любимого бренда Maison Natan, которое Ее Величество дополнила широкополой горчичной шляпой Fabienne Delvigne, клатчем и перчатками в тон, а также замшевыми туфлями. В ушах у королевы были серьги в виде листьев золотого цвета, она собрала волосы в прическу и сделала лаконичный макияж.

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

К слову, в этом же платье королева появлялась на праздновании Национального дня Бельгии в 2022 году.

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Король Филипп предпочел темный костюм, сочетая его с белой рубашкой и синим галстуком в принт.

Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images