Использовали как стоппер для дверей: в Румынии нашли янтарь за 1 млн долл

Один из самых больших в мире самородков янтаря

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На протяжении десятилетий обычный вид камень был стопером для дверей в доме пожилой женщины из села Колти на юго-востоке Румынии. Никто не подозревал, что этот «дверной ограничитель» — действительно один из крупнейших в мире самородков янтаря стоимостью более 1 миллиона евро.

Об этом сообщило издание Sciencealert.

Женщина нашла 3,5-килограммовый камень в ручье и использовала его в обиходе, даже не подозревая о его ценности. Даже воры, обворовавшие когда-то ее дом, не заинтересовались «дверным ограничителем». Лишь после смерти хозяйки в 1991 году родственник, унаследовавший жилье, решил проверить камень.

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Оказалось, что это румянит, редкий румынский янтарь, известный своими насыщенными красноватыми оттенками. Он образовался 38-70 миллионов лет назад из окаменевшей смолы древних деревьев. Впоследствии родственник женщины продал камень румынским властям. Самородок был признан национальным сокровищем и передан в Музей Бузеу, где он хранится с 2022 года.

Напомним, мужчина оставил 7,5 млн гривен сушиться посреди улицы: их никто не украл.