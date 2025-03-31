Мужчина бежал без остановки 24 часа: чем это закончилось (фото)

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Беговые челенджи сегодня в моде, и хотя это выглядит великолепно, особенно когда это делается ради благотворительности, часто есть ужасные последствия для организма.

Большинство людей, бросающих себе вызов и бегающих в течение длительного периода времени, делают это на улице, но британец Джо Притчард захотел совершить свой благотворительный забег в местном пабе.

Однако Джо, собравший более 4 000 фунтов стерлингов (около 214 000 гривен) для фонда My Name'5 Doddie, не смог насладиться заслуженной пинтой пива после того, как 24 часа почти непрерывно двигался, поскольку быстро ощутил ужасные последствия после забега.

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В своем первом видео, которым он поделился на TikTok, он задокументировал свой беговой челлендж в пабе New Inn в Шроуле, Вустершир, преодолевая такие препятствия, как сломанная беговая дорожка, психические блоки и окровавленный нос в течение 24 часов на тренажере.

Он смог преодолеть ошеломляющие 167 км вместе с несколькими пьяными игроками, которые помогали ему, поэтому, пожалуй, неудивительно, что его тело было более чем немного разбито.

Присев всего на 15 минут перед запланированным визитом в пивной сад, о котором Джо, несомненно, мечтал в течение последних 24 часов, его тело схватило судорогой, и друзьям пришлось нести его в сад, где он чувствовал себя очень плохо.

Друзья привели Джо домой

Затем он потерял сознание и ненадолго потерял зрение — это означало, что ему пора было возвращаться домой. После того, как ему помогли дойти до дома, он снова потерял сознание по дороге в ванную комнату, но, похоже, горячая ванна была именно тем, что ему требовалось, чтобы расслабить напряженные мышцы ног.

Джо также признался, что чувствовал себя странно и чувствовал легкое головокружение. Хотя он признался, что через четыре дня его колено все еще болит, он, кажется, уже на пути к полному выздоровлению и, вероятно, скоро снова выйдет на беговую дорожку.

Напомним, мужчина два месяца ел только красное мясо. Он рассказал о шокирующих результатах диеты.