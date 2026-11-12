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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Уиткофф сообщил о прогрессе в переговорах с Путиным: что известно

После переговоров с Путиным спецпосланник США Стив Уиткофф заявил о прогрессе и новой договоренности по Украине.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Стив Виткофф и Путин

Стив Виткофф и Путин / © Associated Press

Спецпосланник США Стив Уиткофф сообщил о прогрессе в переговорном процессе и о договоренности провести новую встречу в трехстороннем формате.

Об этом Стив Уиткофф заявил по завершении переговоров в Кремле с российским диктатором Владимиром Путиным, передает корреспондент CNN Фред Плейтген.

Переговоры США с Россией по Украине: о чем заявил Уиткофф

По словам американского дипломата, сторонам уже удалось возобновить трехсторонний формат переговоров в Абу-Даби и согласовать следующий раунд встреч.

«Прогресс есть. Он был достигнут сегодня раньше. Никто не ожидал, что мы восстановим трехсторонний формат в Абу-Даби. Мы его восстановили. Более того, договорились о новой встрече», — заявил Стив Уиткофф.

Журналист, пообщавшийся со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, рассказал, что оба американских представителя настроены оптимистично. Они считают, что теперь появился импульс, позволяющий начать движение к завершению российско-украинской войны.

После переговоров в Москве Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправились в Дублин. Там на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским они должны сообщить о ходе разговора с Владимиром Путиным.

Переговоры Украины, США и России в Абу-Даби — последние новости

Напомним, 10–11 ноября в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры с участием Украины, США и РФ по гарантиям безопасности, прекращению огня и окончанию войны.

По итогам переговоров Украины, США и РФ в Абу-Даби стороны достигли договоренности о масштабном обмене военнопленными. Несмотря на это, американские посредники продолжают дипломатическую работу.

Далее они отправятся в Москву на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, а затем в Дублин для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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