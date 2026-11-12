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Уиткофф сообщил о прогрессе в переговорах с Путиным: что известно
После переговоров с Путиным спецпосланник США Стив Уиткофф заявил о прогрессе и новой договоренности по Украине.
Спецпосланник США Стив Уиткофф сообщил о прогрессе в переговорном процессе и о договоренности провести новую встречу в трехстороннем формате.
Об этом Стив Уиткофф заявил по завершении переговоров в Кремле с российским диктатором Владимиром Путиным, передает корреспондент CNN Фред Плейтген.
Переговоры США с Россией по Украине: о чем заявил Уиткофф
По словам американского дипломата, сторонам уже удалось возобновить трехсторонний формат переговоров в Абу-Даби и согласовать следующий раунд встреч.
«Прогресс есть. Он был достигнут сегодня раньше. Никто не ожидал, что мы восстановим трехсторонний формат в Абу-Даби. Мы его восстановили. Более того, договорились о новой встрече», — заявил Стив Уиткофф.
Журналист, пообщавшийся со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, рассказал, что оба американских представителя настроены оптимистично. Они считают, что теперь появился импульс, позволяющий начать движение к завершению российско-украинской войны.
После переговоров в Москве Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправились в Дублин. Там на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским они должны сообщить о ходе разговора с Владимиром Путиным.
Переговоры Украины, США и России в Абу-Даби — последние новости
Напомним, 10–11 ноября в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры с участием Украины, США и РФ по гарантиям безопасности, прекращению огня и окончанию войны.
По итогам переговоров Украины, США и РФ в Абу-Даби стороны достигли договоренности о масштабном обмене военнопленными. Несмотря на это, американские посредники продолжают дипломатическую работу.
Далее они отправятся в Москву на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, а затем в Дублин для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.