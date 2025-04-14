Трамп вимагає позбавити ліцензії канал CBS після інтерв’ю Зеленського

Дональд Трамп / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп заявив, що телеканал CBS має бути позбавлений ліцензії на мовлення.

Про це він написав у соцмережі Х.

Його заява з’явилася після того, як президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю телеканалу.

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Трамп у своєму дописі не згадав імені Зеленського, але назвав сюжет «неправдивим і наклепницьким, а CBS — фейковими новинами».

Трамп закликав очільника Федеральної комісії з комунікацій Брендана Карра накласти максимальні штрафи та покарати канал «за їхню незаконну і протиправну поведінку». CBS не прокоментував поки слова президента.

Нагадаємо, Зеленський висловив думку, що у Сполучених Штатах наразі переважають російські наративи. Тому він запросив до України президента США Дональда Трампа, щоб той побачив реальну ситуацію на власні очі.

На його думку, у Вашингтоні зараз спостерігається «зміна тону й зміна реальності», і він не хоче «займатися тією зміненою реальністю, яку мені подають».

Зеленському також здається, що віцепрезидент Джей Ді Венс «якось виправдовує дії Путіна». Той заявляв, що Путіну можна довіряти, а Зеленський створює неправдивий наратив.