"Без допомоги США ми нестимемо багато втрат" - Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Сполучені Штати припинили військову допомогу й обмін розвідувальними даними, «знаючи, що для України це буде дуже боляче» через російські балістичні удари й загибель українців. Однак без допомоги США буде важко.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю 60 Minutes на CBS News

«Умовою, яка б розблокувала обмін розвідданими, стало припинення вогню. Україна на це погодилася. Та Росія продовжила свої атаки по цивільній інфраструктурі. Тобто спочатку Києву заблокували допомогу, а потім зробили пропозицію, яка б її відновила», — сказав президент.

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Натомість росіянам запропонували, але нічого не заблокували й не обмежили.

«Виходить так, що мир через силу працює в один бік і лише в наш. І я вважаю, що це несправедливий підхід», — наголосив Зеленський.

Президент додав, що Путін ніколи не хотів завершити війну, тому припинення вогню не працює.

Водночас Зеленський висловив подяку партнерам за підтримку: «Я думаю, що без Сполучених Штатів ми будемо нести багато втрат. Людських і територіальних. Можуть бути такі втрати. Безумовно, без Сполучених Штатів буде складно мати саме ту ціль, бажану ціль, якнайшвидше закінчити війну і мати справедливий мир. І швидше закінчення, і справедливий мир буде складно зробити без Сполучених Штатів. Без Сполучених Штатів — більше втрат. Це факт. Тому, все-таки, я б не хотів би розглядати такий варіант. Але це наша доля, наша земля, наше життя».

Раніше Зеленський заявив, що війна в Україні закінчиться дипломатичним шляхом. Більше про це читайте у новині.