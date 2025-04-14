"Без помощи США мы будем нести много потерь" - Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Соединенные Штаты прекратили военную помощь и обмен разведывательными данными, «зная, что для Украины это будет очень больно» из-за российских баллистических ударов и гибели украинцев. Однако без помощи США будет тяжело.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью 60 Minutes на CBS News

«Условием, которое разблокировало бы обмен разведданными, стало прекращение огня. Украина на это согласилась. Россия продолжила свои атаки по гражданской инфраструктуре. То есть сначала Киеву заблокировали помощь, а потом сделали предложение, которое бы его возобновило», — сказал президент.

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Зато россиянам предложили, но ничего не заблокировали и не ограничили.

«Получается так, что мир через силу работает в одну сторону и только в нашу. И я считаю, что это несправедливый подход», — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что Путин никогда не хотел завершить войну, потому прекращение огня не работает.

В то же время, Зеленский выразил благодарность партнерам за поддержку: «Я думаю, что без Соединенных Штатов мы будем нести много потерь. Человеческих и территориальных. Возможны такие потери. Безусловно, без Соединенных Штатов будет сложно иметь именно ту цель, желаемую цель, как можно быстрее закончить войну и иметь справедливый мир. И скорое окончание и справедливый мир будет сложно сделать без Соединенных Штатов. Без Соединенных Штатов больше потерь. Это факт. Поэтому все-таки я бы не хотел рассматривать такой вариант. Но это наша судьба, наша земля, наша жизнь».

Ранее Зеленский заявил, что война в Украине закончится дипломатическим путем. Больше об этом читайте в новости.