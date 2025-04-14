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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Удар РФ баллистикой по Сумам: полиция обнародовала кадры последствий

Мы выстоим. Мы помним каждое имя… Вечная память всем погибшим и скорейшего выздоровления раненым.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Удар баллистикой по Сумам

Удар баллистикой по Сумам

Национальная полиция Украины обнародовала первые кадры последствий удара баллистикой по Сумам.

Соответствующее видео появилось на Telegram-канале Нацполиции.

«Суммы. Вербное воскресенье. День, когда ивовые веточки символизируют жизнь, надежду и мир. День, когда сердца украинцев исполняются верой в светлое завтра и молитвой о своих родных и нашей земле. Этот день стал днем боли и черной скорби для всей Украины. Ракетный удар по мирным Сумам — еще один болезненный шрам на сердце нашей страны. Россия снова принесла смерть. Погибли невинные люди, среди них дети», — говорится в сообщении.

Патрульные вместе с другими службами были там — среди руин, дыма, слез и боли… Помогали пострадавшим, спасали тех, кого можно было спасти.

«Сегодня Украина снова видит настоящее лицо врага. Мы выстоим. Мы помним каждое имя. Вечная память всем погибшим и скорейшего выздоровления раненым», — говорится в сообщении Национальной полиции.

Внимание! На видео присутствуют чувствительные кадры!

Напомним, 13 апреля россияне ударили по Сумам. В результате ракетного удара РФ по городу погибли 34 человека, из них два ребенка. Пострадали 119 человек, из них 15 детей.

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