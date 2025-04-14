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Трамп отреагировал на удар России по Сумам
Президент США считает, что россияне совершили ошибку.
Президент США Дональд Трамп назвал «ужасным» российский удар по Сумам 13 апреля, в результате которого погибли 34 человека и более 100 получили ранения.
Об этом пишет «Суспільне».
«Я считаю, что это было ужасно. И мне сказали, что они совершили ошибку. Но я считаю, что это ужасно. Я считаю, что вся война — это ужасно», — сказал Трамп.
На вопрос, почему завершение войны в Украине длится дольше, чем он ожидал, Трамп ответил: «Это глубоко укоренившаяся война».
Напомним, 13 апреля россияне ударили по Сумам. В результате ракетного удара РФ по Сумам погибли 34 человека, из них 2 ребенка. Пострадали 117 человек, из них — 15 детей.