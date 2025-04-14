Трамп відреагував на удар Росії по Сумах

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп назвав «жахливим» російський удар по Сумах 13 квітня, внаслідок якого загинули 34 людини і понад 100 — зазнали поранень.

Про це пише «Суспільне».

«Я вважаю, що це було жахливо. І мені сказали, що вони зробили помилку. Але я вважаю, що це жахливо. Я вважаю, що вся війна — це жахливо», — сказав Трамп.

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На запитання, чому завершення війни в Україні триває довше, ніж він очікував, Трамп відповів: «Це глибоко вкорінена війна».

Нагадаємо, 13 квітня росіяни вгатили по Сумах. У результаті ракетного удару РФ по Сумах загинули 34 людини, з них 2 дитини. Постраждало 117 осіб, з них — 15 дітей.