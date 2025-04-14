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Трамп відреагував на удар Росії по Сумах
Президент США вважає, що росіяни зробили помилку.
Президент США Дональд Трамп назвав «жахливим» російський удар по Сумах 13 квітня, внаслідок якого загинули 34 людини і понад 100 — зазнали поранень.
Про це пише «Суспільне».
«Я вважаю, що це було жахливо. І мені сказали, що вони зробили помилку. Але я вважаю, що це жахливо. Я вважаю, що вся війна — це жахливо», — сказав Трамп.
На запитання, чому завершення війни в Україні триває довше, ніж він очікував, Трамп відповів: «Це глибоко вкорінена війна».
Нагадаємо, 13 квітня росіяни вгатили по Сумах. У результаті ракетного удару РФ по Сумах загинули 34 людини, з них 2 дитини. Постраждало 117 осіб, з них — 15 дітей.