ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
880
Время на прочтение
1 мин

В посольстве США высказались о ракетной атаке на Сумы

По информации посла США в Украине Бриджит Бринк, при ударе были использованы ракеты с кассетной боевой частью.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Место удара в Сумах 13 апреля 2025 года

Место удара в Сумах – 13 апреля 2025 года.

В день, когда христиане отмечают Вербное воскресенье, Россия нанесла ракетный удар по украинскому городу Сумы.

В Посольстве США в Украине осудили атаку на Сумы, приведшую к большому количеству жертв среди мирного населения.

"Сегодня, в Вербное воскресенье, Россия нанесла удар баллистическими ракетами по Сумам, в результате чего погибли 32 украинских гражданских, еще 99 получили ранения", - заявила посол США в Украине Бриджит Бринк.

По ее словам, согласно сообщениям, в Сумах по-прежнему в Кривом Роге были использованы ракеты с кассетной боевой частью — это значительно увеличило количество пострадавших и масштаб разрушений.

"Наши молитвы - вместе с жителями Сум", - подчеркнула Бринк.

Ранее заявление по поводу российского удара по Сумам сделал премьер Британии Кир Стармер.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie