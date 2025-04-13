В посольстве США высказались о ракетной атаке на Сумы

Место удара в Сумах – 13 апреля 2025 года.

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В день, когда христиане отмечают Вербное воскресенье, Россия нанесла ракетный удар по украинскому городу Сумы.

В Посольстве США в Украине осудили атаку на Сумы, приведшую к большому количеству жертв среди мирного населения.

"Сегодня, в Вербное воскресенье, Россия нанесла удар баллистическими ракетами по Сумам, в результате чего погибли 32 украинских гражданских, еще 99 получили ранения", - заявила посол США в Украине Бриджит Бринк.

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По ее словам, согласно сообщениям, в Сумах по-прежнему в Кривом Роге были использованы ракеты с кассетной боевой частью — это значительно увеличило количество пострадавших и масштаб разрушений.

"Наши молитвы - вместе с жителями Сум", - подчеркнула Бринк.

Ранее заявление по поводу российского удара по Сумам сделал премьер Британии Кир Стармер.