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Ракетный удар России по Сумам: в украинских городах объявлен День траура
В понедельник, 14 апреля, будут приспущены флаги на административных зданиях в память о жертвах российского террора.
В ряде украинских городов понедельник, 14 апреля, объявлен Днем траура по погибшим в результате вражеской атаки по Сумам.
Об этом сообщают мэры городов и начальники областных военных администраций в разных регионах Украины.
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о Дне траура в Запорожье.
«Россия — страна-террорист. Ведь запускать ракеты по мирном населении, детях, соседней стране — это до сих пор не укладывается в голове… Смерти людей от вражеских атак навсегда на совести россиян, навсегда это личная ответственность каждого россиянина», — написал он.
14 апреля также будет Днем траура в Киевской области
«Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Киевщина вместе с Сумами. Это наша общая боль и горе», — написал начальник Киевской ОВА Николай Калашник.
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в воскресенье и понедельник в память о погибших в Сумах украинцах будут приспущены государственные флаги на Ратуше и административных зданиях города.
«Громада Львова выражает искренние соболезнования нашей дружественной громаде», — говорится в его сообщении.
В Харькове, как и в ряде других городов Украины, в понедельник, 14 апреля, также будет объявлен день траура по погибшим в результате ракетного удара по городу Сумы.
«Наши соболезнования семьям погибших», — написал мэр города Игорь Терехов.
Напомним, после российского ракетного удара по центру Сум ракетами с кассетными боеприпасами лидеры европейских стран выразили соболезнования жертвам трагедии и возмущения действиями Кремля, подчеркнув, что ответственность за продление войны несет исключительно Россия.