Ракетный удар России по Сумам: в украинских городах объявлен День траура

День траура по погибшим от российского удара в Сумах / © Pexels

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В ряде украинских городов понедельник, 14 апреля, объявлен Днем траура по погибшим в результате вражеской атаки по Сумам.

Об этом сообщают мэры городов и начальники областных военных администраций в разных регионах Украины.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о Дне траура в Запорожье.

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«Россия — страна-террорист. Ведь запускать ракеты по мирном населении, детях, соседней стране — это до сих пор не укладывается в голове… Смерти людей от вражеских атак навсегда на совести россиян, навсегда это личная ответственность каждого россиянина», — написал он.

14 апреля также будет Днем траура в Киевской области

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Киевщина вместе с Сумами. Это наша общая боль и горе», — написал начальник Киевской ОВА Николай Калашник.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в воскресенье и понедельник в память о погибших в Сумах украинцах будут приспущены государственные флаги на Ратуше и административных зданиях города.

«Громада Львова выражает искренние соболезнования нашей дружественной громаде», — говорится в его сообщении.

В Харькове, как и в ряде других городов Украины, в понедельник, 14 апреля, также будет объявлен день траура по погибшим в результате ракетного удара по городу Сумы.

«Наши соболезнования семьям погибших», — написал мэр города Игорь Терехов.

Напомним, после российского ракетного удара по центру Сум ракетами с кассетными боеприпасами лидеры европейских стран выразили соболезнования жертвам трагедии и возмущения действиями Кремля, подчеркнув, что ответственность за продление войны несет исключительно Россия.