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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Оружие
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Украина продемонстрировала лазерную систему «Тризуб»

Лазерный комплекс «Тризуб» способен уничтожать различные цели на расстоянии до 10 км.

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Лазерный комплекс «Тризуб»

Лазерный комплекс «Тризуб» / © скриншот с видео

Украина впервые продемонстрировала в действии отечественный лазерный комплекс «Тризуб».

Кадры по испытаниям обнародовали на конференции по оборонной промышленности с участием генерала Вадима Сухаревского.

На видео впервые показали работу украинской лазерной системы «Тризуб», вероятно, во время испытаний. Демонстрируется поражение условной наземной цели, рабочее место оператора с наведением на цель с помощью джойстика, а также противодействие FPV-дрону через оптоволоконное соединение в режиме ослепления.

Раскрыты характеристики: уничтожение ударных дронов, авиабомб, крылатых и баллистических ракет — на расстоянии до 3 км; дронов, вертолетов и самолетов — до 5 км; оптическое подавление воздушных целей — до 10 км. Остальные технические подробности и этап реализации проекта остаются засекреченными. Также на видео впервые показан надводный дрон «Аллигатор 9» — противокорабельная система с катером управления, на которой установлен модифицированный лазерный комплекс «Тризуб 90».

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Дата публикации
Количество просмотров
562
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