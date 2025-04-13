Україна продемонструвала лазерну систему «Тризуб»

Лазерний комплекс «Тризуб» / © скриншот з відео

Реклама

Україна вперше продемонструвала в дії вітчизняний лазерний комплекс «Тризуб».

Кадри з випробувань оприлюднили на конференції щодо оборонної промисловості за участі генерала Вадима Сухаревського.

На відео вперше показали роботу української лазерної системи «Тризуб», ймовірно, під час випробувань. Демонструється ураження умовної наземної цілі, робоче місце оператора з наведенням на ціль за допомогою джойстика, а також протидія FPV-дрону через оптоволоконне з’єднання в режимі «засліплення».

Реклама

Розкрито характеристики: знищення ударних дронів, авіабомб, крилатих і балістичних ракет — на відстані до 3 км; дронів, гелікоптерів і літаків — до 5 км; оптичне придушення повітряних цілей — до 10 км. Інші технічні подробиці та етап реалізації проєкту залишаються засекреченими. Також на відео вперше показано надводний дрон «Алігатор 9» — протикорабельну систему з катером управління, на якому встановлено модифікований лазерний комплекс «Тризуб 90».

Нагадаємо, росіяни вдосконалюють «Шахеди»: експерт пояснив, які це має наслідки.