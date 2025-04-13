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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
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562
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Україна продемонструвала лазерну систему «Тризуб»

Лазерний комплекс «Тризуб», здатний знищувати різні цілі на відстані до 10 км.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Лазерний комплекс «Тризуб»

Лазерний комплекс «Тризуб» / © скриншот з відео

Україна вперше продемонструвала в дії вітчизняний лазерний комплекс «Тризуб».

Кадри з випробувань оприлюднили на конференції щодо оборонної промисловості за участі генерала Вадима Сухаревського.

На відео вперше показали роботу української лазерної системи «Тризуб», ймовірно, під час випробувань. Демонструється ураження умовної наземної цілі, робоче місце оператора з наведенням на ціль за допомогою джойстика, а також протидія FPV-дрону через оптоволоконне з’єднання в режимі «засліплення».

Розкрито характеристики: знищення ударних дронів, авіабомб, крилатих і балістичних ракет — на відстані до 3 км; дронів, гелікоптерів і літаків — до 5 км; оптичне придушення повітряних цілей — до 10 км. Інші технічні подробиці та етап реалізації проєкту залишаються засекреченими. Також на відео вперше показано надводний дрон «Алігатор 9» — протикорабельну систему з катером управління, на якому встановлено модифікований лазерний комплекс «Тризуб 90».

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Дата публікації
Кількість переглядів
562
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