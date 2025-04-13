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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Ракетный удар по Сумам унес жизнь музыкантки Елены Когут

Елена Когут была известной в Сумах артисткой, выступала как органистка, пианистка, а также принимала участие в театральных постановках как музыкант оркестра.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Елена Когут

Елена Когут. / © из соцсетей

Среди жертв сегодняшней ракетной атаки по центру Сум – известная музыкант, артистка оркестра Сумского академического театра драмы и музыкальной комедии имени М.М. Щепкина Елена Когут.

О ее гибели сообщила Сумская областная филармония.

"С глубокой грустью сообщаем… Сегодняшняя трагедия оборвала жизнь нашей коллеги, талантливой солистки-органистки филармонии, непревзойденной пианистки - Елены Когут. Это невосполнимая потеря для нашего коллектива, для всего музыкального сообщества, для всех, кто знал и ценил Елену как пошлину".

Напомним, что сегодня, 13 апреля, РФ нанесла ракетный удар по центру города Сумы . В результате атаки, по последним данным, погибли 32 человека, в том числе двое детей.

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