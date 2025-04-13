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Ракетный удар по Сумам унес жизнь музыкантки Елены Когут
Елена Когут была известной в Сумах артисткой, выступала как органистка, пианистка, а также принимала участие в театральных постановках как музыкант оркестра.
Среди жертв сегодняшней ракетной атаки по центру Сум – известная музыкант, артистка оркестра Сумского академического театра драмы и музыкальной комедии имени М.М. Щепкина Елена Когут.
О ее гибели сообщила Сумская областная филармония.
"С глубокой грустью сообщаем… Сегодняшняя трагедия оборвала жизнь нашей коллеги, талантливой солистки-органистки филармонии, непревзойденной пианистки - Елены Когут. Это невосполнимая потеря для нашего коллектива, для всего музыкального сообщества, для всех, кто знал и ценил Елену как пошлину".
Напомним, что сегодня, 13 апреля, РФ нанесла ракетный удар по центру города Сумы . В результате атаки, по последним данным, погибли 32 человека, в том числе двое детей.