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- Війна
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Ракетний удар по Сумах забрав життя музикантки Олени Когут
Олена Когут була знаною у Сумах артисткою, вона виступала як органістка, піаністка, а також брала участь у театральних постановках як музикантка оркестру.
Серед жертв сьогоднішньої ракетної атаки по центру Сум — відома музикантка, артистка оркестру Сумського академічного театру драми та музичної комедії імені М. Щепкіна Олена Когут.
Про її загибель повідомила Сумська обласна філармонія.
“З глибоким сумом повідомляємо… Сьогоднішня трагедія обірвала життя нашої колеги, талановитої солістки-органістки філармонії, неперевершеної піаністки — Олени Когут. Це непоправна втрата для нашого колективу, для всієї музичної спільноти, для всіх, хто знав і цінував Олену як митця і як людину”, — йдеться у дописі.
Нагадаємо, що сьогодні, 13 квітня, РФ завдала ракетного удару по центру міста Суми. Внаслідок атаки, за останніми даними, загинули 32 людей, зокрема двоє дітей.